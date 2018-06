Amiga Future monatliche News Mai 2018



Amiga Future Forum Index -> News deutsch View previous topic :: View next topic Author Message AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 39149

Location: bersee





Posted: 02.06.2018 - 19:33 Post subject: Amiga Future monatliche News Mai 2018



1.5.2018

********

APC&TCP wird 26 Jahre alt



Der APC&TCP Vertrieb wird im Mai 26 Jahre alt.



Seit nun satten 26 Jahren gibt es den APC&TCP Vertrieb schon.



Ursprnglich wurde der APC&TCP Vertrieb gegrndet um die Software der Computerclub-Mitglieder zu fairen Konditionen zu verffentlichen.



Sehr schnell wurde das Angebot jedoch erweitert und auch Nicht-Mitgleider knnen ihre Software ber APC&TCP vertreiben lassen.



Den Computerclub gibt es schon lange nicht mehr, aber APC&TCP ist immer noch aktiv. Es werden immer noch neue Software-Titel wie Roadshow, CygnusEd, DigiBooster verffentlicht und auch an neuen Updates wird gearbeitet.



Aber auch in den Merchandising-Markt hat APC&TCP reingeschnuppert und verffentklicht seit Jahren Aufkleber, Mauspads, Poster und vieles mehr.



Und natrlich gibt es auch noch das Print Magazin Amiga Future, das auch schon 20 Jahre auf den Buckel hat.



Inzwischen hat APC&TCP ber 200 Produkte fr den Amiga verffentlicht und es werden die nchsten Jahre hoffentlich noch viel mehr werden.



Mehr ber die Geschichte von APC&TCP und der verffentlichten Produkte findet ihr unter folgenden Links:



Deutsch: http://www.apc-tcp.de/index-de.php?page=history

Englisch: http://www.apc-tcp.de/index-en.php?page=history



http://www.apc-tcp.de





4.5.2018

********

Amiga Future Ausgabe 132 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 132 (Mai/Juni 2018) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Review Spencer

Review DKB Wildfire

Special Vampire Diaries



und vieles, vieles mehr



Eine ausfhrliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info: https://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Bestellen: http://www.amigashop.org





15.5.2018

*********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



GALer



https://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine bersicht der letzten Uploads und nderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link https://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natrlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu bentigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen stndig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstrkung beim berarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu berprfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Auerdem mu eine Kurzbeschreibung (2 Stze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



https://www.amigafuture.de





18.5.2018

*********

Amiga Future Webpage und SSL



In den nchsten Tagen mssen wir www.amigafuture.de auf SSL umgestellen.



Damit haben leider Amiga Browser gerne ein Problem.



Hier wollen wir Euch einige Tricks von Rotzloeffel aus dem A1k zeigen damit ihr die Amiga Future Webpage weiterhin auf den Amiga nutzen knnt:



Zunchst installiert man, sofern noch nicht geschehen folgendes:



1. AMISSL 3.6 - AmiSSL Homepage: http://www.heightanxiety.com/AmiSSL/



2. anschlieend ein update auf AMISSL 4.x - Aminet-Link: http://aminet.net/search?query=amissl



Die Version Ibrowse 2.4 untersttzt AmiSSL 4 NICHT ! Es werden lediglich ein paar ltere Versionen der Zertifikate erneuert! -> Ein update auf Ibrowse 2.5 glaskugelt auf http://www.ibrowse-dev.net vor sich hin....ob das kommt?



Viele, mit SSL verschlsselte Seiten bieten auch noch die Verschlsselung mit TLS1 an! Man kann die bevorzugte Verschlsselung in AmiSSL auf eben dieses TLS1 umstellen und wenn die Seite es anbietet, was sehr viele tun, wird die vormals abgelehnte Seite anstandslos geffnet.



Dazu muss die env-variable ssl_client_version gesetzt werden



In einer Shell gibt man nacheinander folgende Befehle ein:



makedir env:amissl

setenv amissl/ssl_client_version tls1

copy env:amissl envarc:amissl all



im Verzeichnis envarc:, das sich auf der Festplatte befindet werden alle env-variablen gespeichert und beim Systemstart in das Verzeichnis ENV: kopiert, das sich typischerweise in RAM: widerfindet.



http://www.a1k.org

https://www.amigafuture.de





21.5.2018

*********

RSS Feed Reader mit und ohne SSL



Die Amiga Future bietet ja einen News-Feed an der ber eigene Programme der Amiga Future ausgelesen werden kann.



Aber natrlich kann auch einen eigenen RSS-Reader benutzen.



Unter folgenden Adressen sind ab sofort die Feeds verfgbar:



Deutsch:

mit SSL: https://www.amigafuture.de/rss.php

ohne SSL: http://www.amiga-future.de/rss.php



English

with SSL: https://www.amigafuture.de/rss_en.php

without SSL: http://www.amiga-future.de/rss_en.php



https://www.amigafuture.de





23.5.2018

*********

Amiga Future Everywhere: AmigaOS 3 und 4 Version SSL Update



Die Amiga Future Webapge wird auf SSL umgestellt. Deswegen war ein Update zum auslesen der Daten dringend notwendig. Wir bitte alle User das Update so bald wie mglich zu installieren.



Die AmigaOS 3 und 4-Version von Amiga Future Everywhere wurde aktualsiert und in der Version 1.02 verffentlicht.



Es handelt sich dabei um ein Programm fr AmigaOS 3 und AmigaOS 4 das ein Docky erzeugt, mit dem man ber neue Amiga News auf verschiedene Arten benachrichtigt werden kann.



Es werden einen dabei die Headlines der News-Meldungen mit einem Link zu der jeweiligen News-Meldung angezeigt.

Die eigentliche News-Meldung kann man dann mit einem simplen Klick mit den Browser seiner Wahl lesen.

Dabei kann der User selbst auswhlen wie oft auf neue News geprft wird. Auerdem kann er natrlich die verschiedenen Benachrichtigungsarten frei whlen.

Ebenfalls kann man einstellen ob man News nur in deutscher, englischer oder beiden Sprachen angezeigt bekommt.



(Wir suchen brigens noch jemanden der dieses Programm fr AROS und MorphOS umsetzen kann.)



Die Programme knnen kostenlos auf der Amiga Future Everywhere-Seite geladen werden.



Dort werden auch eventuelle Updates der Programme sowie weitere Phasen von Amiga Future Everywhere zur Verfgung gestellt.



Natrlich gibt es auch eine App fr Android.



nderungen:



- Das Programm kann wohlweise die News SSL-verschlsselt (www.amigafuture.de) oder unverschlsselt (www.amiga-future.de) anrufen.

Dazu wird das Tooltype NEWSURL und NEWSADR benutzt.



- In den Prefs kann man jetzt einstellen ob man die komplette Newsmeldung "online" auf der SSL-verschlsselten Amiga Future Webpage anschauen will oder "intern" als lokale Datei im Browser. Dabei mu natrlich in den Prefs ein Webbrowser mit korrekten Pfad eingetragen sein.



https://www.amigafuture.de/portal.php?page=5



Fr alle User die eigene RSS-Reader benutzen sind die Feeds unter folgenden Adressen erhltlich:



Deutsch:

mit SSL: https://www.amigafuture.de/rss.php

ohne SSL: http://www.amiga-future.de/rss.php



English

with SSL: https://www.amigafuture.de/rss_en.php

without SSL: http://www.amiga-future.de/rss_en.php



https://www.amigafuture.de





26.5.2018

*********

APC&TCP und Amiga Future: Wir ziehen um



Seit Wochen sind wir bereits dabei unseren neue Rume zu renovieren und unser Lager umziehen zu lassen.



Jetzt wird es ernst. Wir ziehen um.



Von voraussichtlich den 29. Mai 2018 bis 4. Juni 2018 sind wir nicht ereichbar.



Das bedeutet auch das smtliche Bestellungen erst nach diesen Datum ausgefhrt werden. Das gilt auch fr Downloads.



Wir werden uns alle Mhe geben und nach dem Umzug so schnell wie mglich alle Bestellungen und eMails abzuarbeiten.



Unsere neue Hausanschrift lautet:



APC&TCP

Sudetenstrae 11

83236 bersee

Deutschland



Die Postanschrift bleibt weiterhin:



APC&TCP

Postfach 83

83234 bersee



https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





30.5.2018

*********

Bitte untersttzt uns kostenlos durch Einkufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage untersttzen ohne zustzlich Geld ausgeben zu mssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Fr jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

sterreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21



https://www.amigafuture.de





02.06.2018

**********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage drfte wohl die grte deutsche Sammlung fr den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lsungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es fr mehr als 3400 Spiele Cheats und Lsungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn gengend Spenden fr die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfgbar sein soll.



https://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:





01.06.2018 - Defender 2 - Freezer NEU!

01.06.2018 - Dark Fusion - Freezer NEU!

01.06.2018 - Darkman - Freezer NEU!

01.06.2018 - Cylogic - Freezer NEU!

01.06.2018 - Cyber World - Freezer NEU!

25.05.2018 - Cyber Empires - Freezer NEU!

25.05.2018 - Cybernetix - Freezer NEU!

25.05.2018 - The Curse of RA - Freezer NEU!

25.05.2018 - Crystal Hammer - Freezer NEU!

25.05.2018 - Crime Wave - Freezer NEU!

18.05.2018 - Crazy Sue - Freezer NEU!

18.05.2018 - Crazy Cars 3 - Freezer NEU!

18.05.2018 - Crack Down - Freezer NEU!

18.05.2018 - Count Duckula - No Sax please - We are Egyptian - Freezer NEU!

18.05.2018 - Conflict - Middle East - Freezer NEU!

11.05.2018 - Civilization - Freezer NEU!

11.05.2018 - Cisco Heat - Freezer NEU!

11.05.2018 - Chuck Rock - Freezer NEU!

11.05.2018 - Chase H.Q. 2 - Special Criminal Investigation - Freezer NEU!

11.05.2018 - Celtic Legends - Freezer NEU!

04.05.2018 - CaveMania - Freezer NEU!

04.05.2018 - Captain Fizz meets the Blaster-Trons - Freezer NEU!

04.05.2018 - Caesar - Freezer NEU!

04.05.2018 - Cadaver - The Pay Off - Freezer NEU!

04.05.2018 - Buggy Boy - Freezer NEU!



https://www.amigafuture.de

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschftsfhrung APC&TCP Back to top PDF Display posts from previous: All Posts 1 Day 7 Days 2 Weeks 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year Oldest First Newest First Amiga Future Forum Index -> News deutsch All times are GMT - 11 Hours

Page 1 of 1



PDF



Jump to: Select a forum Amiga Future ---------------- News deutsch News english Internes Kommentare Amiga Future Member Amiga & Kompatible Forum ---------------- Amiga und Kompatible Allgemein Amiga und Kompatible Spiele Amiga und Kompatible Hardware Amiga Programmieren Amiga Emulation Amiga General Chat english Andere Systeme ---------------- PC Allgemein Andere Systeme Sonstiges ---------------- Kleinanzeigen - Classifieds OffTopic APC&TCP ---------------- APC&TCP-News APC&TCP-Support AmiATLAS Support CygnusEd Support DigiBooster Support Roadshow Support You cannot post new topics in this forum

You cannot reply to topics in this forum

You cannot edit your posts in this forum

You cannot delete your posts in this forum

You cannot vote in polls in this forum