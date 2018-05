ERNIE

Apollo-Team informiert: Vampire V4 verzgert sich weiter



Wie das Apollo-Team in einem Activity-Report (May 2018) bekannt gibt, wird sich die geplante Verffentlichung der Beschleunigerkarte Vampire V4 weiter verzgern. Auf humorvolle Weise erklrt der Bericht, wie das Team seit Monaten einen einzigen Fehler sucht, der in Verbindung mit manchen A500-Boards auftritt:

"Team measured everything that could be measured (if you mind, majsta has the biggest thing we could measure) and crosschecked with all Altera manuals, and could not find a single hardware issue.

Finally, decision had to be taken to rewrite some important part of the core to figure out what the problem was, and believe us, the Amiga 500 is a real timing inferno. Most of us agrees that understanding women is easier than talking to an Amiga 500 chipset."



(Grob bersetzt: Das Team hat alles gemessen, was man messen knnte (glaubt uns, Majsta hat das grte Etwas, was gemessen werden kann) und haben dies mit allen Altera-Anleitungen verglichen, dennoch konnten wir nicht einen einzigen Hardwarefehler finden.

Letztlich wurde entschieden, bestimmte wichtige Teile des Cores neu zu schreiben, um das Problem zu identifizieren - und glaubt uns, der Amiga 500 ist ein echtes Timing-Inferno. Manche von uns glauben, dass es leichter ist Frauen zu verstehen, als mit dem Amiga-500-Chipsatz zu kommunizieren.)



Weiterhin wird in dem Report erwhnt, dass der geplante Gold3-Core fr die Vampire-Beschleunigerkarten groe Fortschritte mache. Mit diesem Core soll es mglich sein AGA-Spiele ber den HDMI-Ausgang der Vampire spielen zu knnen - auch, wenn der Amiga selbst gar keinen AGA-Chipsatz hat. Der aktuell erhltliche Core trgt die Versionsnummer 2.9 und sorgt bereits fr viele zufriedene Kommentare in den Amiga-Foren.



Wie bereits in der aktuellen Amiga Future Ausgabe 132 angekndigt, hat Majsta die Produktion der Vampire 600 wiederaufgenommen. Einzelne Vorbesteller haben bereits ihr Exemplar der Vampire 600 V2.1 erhalten.