The Legacy geht vom Netz



1999 war das Jahr, in welchem ein ambitioniertes Projekt das Licht der Welt erblickte.

In einer Zeit, in welcher Informationen zu Computerspielen nur sprlich zu bekommen waren, Zeitschriften und allmhlich auch das Internet die wenigen Quellen bildeten, war es auch die Zeit eines packenden, mitreienden Pioniergeistes.



Informationslcken zu schlieen, einen berblick zu gewhren, Zusammenhnge herzustellen, ein Portal fr Sammler und Spieler, eine Quelle der Kindheitserinnerungen zu sein, waren einige der Ziele, welche dieses Projekt verfolgte.



Noch heute kann ich die Aufregung spren, als die ersten HTML-Seiten online gingen. Noch heute kann ich mich an die vielen Stunden erinnern, die Konzeption und Design der ersten Seiten forderten. Noch heute kann ich ber legendre Wochenend-Updates berichten, welche Stunden dauerten und der Telekom ansehnliche Smmchen bescherten. Noch heute hre ich die aufgeregten Gesprche, die DoM und ich ber neue Funktionen fhrten. Noch heute sehe ich mich, mitten in der Nacht vor meinem Schreibtisch sitzen und ber einen Namen dieses Projekts sinnieren. TheLegacy erschien mir schlussendlich passend und bis heute kam in mir kein Zweifel auf, dass diese Entscheidung jemals unpassend gewesen sein knnte.



Rckblickend kann ich sagen, wir haben unser Ziel erreicht, unseren Auftrag erfllt.



Untersttzt wurden wir von einer Vielzahl unermdlicher, fleiiger Helfer, den Moderatoren, welche Zeit, Geld, Engagement investierten und von einem beispielhaften Idealismus beflgelt waren.

Tief neige ich mein Haupt vor ihnen, da ich mir bewusst bin, dass wir es ohne sie niemals geschafft htten. So ist es mir eine Ehre und Pflicht, sie abschlieend, in alphabetischer Reihenfolge zu benennen:

108 Sterne, agent-mueller, axelkothe, brofae, cebulba, Charly2.0, ChrisRein, DoomWarrior, HellmichMC, Independent, jaXen, jpmaverick, Lightknight, Marina del Rey, Nasa4000, quapil, raskal, Riemann80, riq, SargonII, Thomas Krollmann, Why8Oerp, Ythcal



Namentlich nicht nennbar sind die 34.467 Mitglieder des Projekts. Die es gemeinsam schafften, zu 40.168 Spielen Informationen zusammen zu tragen und diese mit 325.882 Bildern und Grafiken zu illustrieren.



Knapp 20 Jahre sind eine lange Zeit, noch lnger misst diese im Internet.

Es hat sich verndert, neue Technologien sind hinzugekommen, das Nutzungsverhalten hat sich verndert.

Schon lange wird das Internet nicht mehr von Insidern und technisch Affinen beherrscht; es ist aus dem Alltag der meisten Menschen nicht mehr wegzudenken. Und so haben sich auch die Ansprche und die Schutzmanahmen verndert.

Machten wir uns vor 19 Jahren keine Gedanken ber das Recht des Einzelnen an seinen personenbezogenen Daten, so ist es heute eines der groen Themen.

Und so kommt es, wie es immer kommen muss, dass das, was man am wenigstens erwartet, was man nicht sieht und dennoch existiert, was nicht gehrt wird, erstarkt und so ist es heute genau dies, was dazu fhrt, zu resmieren und zu reagieren.



Datensicherheit wurde bei TheLegacy immer ernst genommen, in der Folge begren wir auch die EU-DSGVO und deren Vorteile, welche sich fr die Nutzer ergeben.

Jedoch sind die Anforderungen sowie die daraus resultierenden Umbaumanahmen an der TheLegacy-Implementierung recht umfangreich, zudem zeitkritisch vorzunehmen.



Seit lngerem hat das Projekt mit technischen Unzulnglichkeiten zu kmpfen, die fr sich allein bereits eine Weiterfhrung schwierig gestalteten. Eine Portierung auf technisch-moderne Fe war bisher nicht gelungen.



Beide Komponenten zusammen fhren nun zur Bewertung, dass die notwendigen Umbaumanahmen an dem Freizeitprojekt nicht zu leisten sind.



Daher haben wir entschieden, TheLegacy, am 24.05.2018, vor dem Inkrafttreten der EU-DSGVO vom Netz zu nehmen.



adieu

mishRa & cflag

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

