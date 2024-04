35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Space Quest 1 #1: Angriff der Sarianer (RetroPlay/Amiga)Ein Adventure im Fahrwasser der StarWars-Filme? Mit Star Trek Anleihen und allerlei sonstiger Anspielungen umfasst die Space Quest Reihe insgesamt sechs Teile, die mit Witz, Charme und ein paar kniffligen Rätseln im SciFi-Setting so manchen Lachmuskel anregen! Ab in die Rolle des Hausmeisters auf der Arcada! Das Grafikadventure aus dem Hause Sierra verspricht, spaßig, verrückt und "außerirdisch" zu werden. Nur echt mit den "Two Guys from Andromeda".Fruchtig oder Knusprig? (Retro-Snacks)Eine ganze Kiste mit Süsskram! Fruchtig, salzig oder knusprig? Was für Fragen auf uns einprasseln! Und wir mampfen uns durch Plombenzieher, Plätzchen und Flipsis. Wieviel Punkte wird es geben? Was sind die üblen Dickmacher-Retro-Highlights denn heute?Historyline #313: Eine ganz andere Qualität (RetroPlay/Amiga)Mission 23 - diesmal geht's schnell! Hagen ist höchst motiviert und Dennis gibt die Strategie vor: einfach mal den Gegner plattmachen! Das Schiffsbauprojekt wird fortgesetzt und Generalfeldhagen greift sich den Stick der Macht.