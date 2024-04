Christian Wiegel informiert:Das neue -Freie Wahlen-Update- von -Settle the World- steht unter dem folgenden Link zum kostenlosen Download bereit:Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns auf Discord folgen würdet:Was ist neu im -Freie Wahlen-Update-:Im Spiel kann die Bevölkerung von Städten nun alle paar Jahre darüber abstimmen, ob der Spieler weiterhin an der Macht bleiben soll.Wahlen werden verfügbar, sobald die Einwoher einer Stadt zum ersten Mal die Arbeiter-Klasse erreicht haben.Gewinnt der Spieler die Wahl, so darf er weiter spielen, verliert er die Abstimmung, so endet das Spiel für ihn.Das Wahlsystem ist noch sehr rudimentär eingebaut und berücksichtigt im Moment NUR die Zufriedenheit der Bevölkerung in den Städten.Der Spieler kann seine Bürger zufrieden stellen, in dem er in den Städten bestimmte Gebäude errichtet, und indem er die Bevölkerung ausreichend mit geforderten Fertigwaren versorgt.Geplant ist, dass sich in späteren Updates auch Ereignisse aus anderen Bereichen des Spiels auf die Stimmung in der Bevölkerung auswirken.Z. B. könnten sich dann Banditenüberfälle negativ und der Bau von Farmen positiv auf Zufriedenheit der Einwohner auswirken.Es gibt bei den Wahlergebnissen immer einen gewissen Zufallsfaktor, vor allem wenn die Bürger nicht voll zufrieden, aber auch nicht komplett unzufrieden sind. Das wird sich in späteren Updates ändern, wenn zusätzliche Kriterien von der Bevölkerung berücksichtigt werden.Hinweis:Solange das Wahlsystem noch in der Entwicklung und der Zufallsfaktor hoch ist, kann der Spieler das Spiel auch nach einer verlorenen Wahl noch weiterspielen, um Frust vorzubeugen.Weiterhin hat sich einiges im Spiel zur Einwohnerzufriedenheit geändert.- Für die Stadtbewohner zählt nur noch Weizen als Nahrung.Fische, Fleisch oder Krabben zählen als "Luxusgüter" und erhöhen nur die Zufriedenheit.(Das bisherige System war zu kompliziert)- Alle Einwohnerklassen benötigen Töpferwaren.Für Töpferwaren wird Ton aus Tonvorkommen benötigt und eine Töpferei in der Stadt für die Verarbeitung.- Einwohner der Arbeiter- und Aristokratenklasse benötigen Salz.Roh-Salz kann aus Salztümpeln gewonnen werden und in einer Salzsiederei in der Stadt verarbeitet werden.- Einwohner der Aristokratenklasse benötigen Kaffe.Kaffee kann in tropischen Savannen angebaut werden und auf Farmen in einer Kaffeerösterei verarbeitet werden.Für alle neuen Rohstoffe und Fertigwaren gibt es natürlich nun auch entsprechende Facharbeiter-Einheiten.UreinwohnerFür die Ureinwohner wird es später ein eigenes Update geben.Es wurden aber seit Januar 2024 sehr viele Bugs behoben.- Einheiten der Ureinwohner blockieren sich nicht mehr ständig gegenseitig.- Es ist nun möglich den Ureinwohner-Stämmen Waren zu schenken, um die Beziehungen zu ihnen zu verbessern.Dieses Feature war schon vorher eingebaut, hat aber leider nie funktioniert.- Ureinwohner sind schneller verärgert, wenn der Spieler ihnen Land wegnimmt oder Bisons auf ihrem Gebiet jagt.- Mit der Lupe kann auf ein Dorf der Ureinwohner geklickt werden. Der Spieler erhält dann Informationen über den Stand seiner Beziehungen zum jeweiligen Stamm.Was gibt es sonst noch an Neuigkeiten im Spiel:- Mehr Soundeffekte.- Kleinere Verbesserungen am Pathfinding (...a neverending story...)- Eine neue Wal-Art im Meer- noch viele Kleinigkeiten mehr...- Hinweis: Dieses Update ist nicht spielstandskompatibel zu vorherigen Versionen.Anmerkugen zum derzeitigen Stand des Spiels:- Computer-GegnerIch bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt schaffen werde, Computer-Gegner in das Spiel zu integrieren.Natürlich werde ich weiterhin versuchen einfache Gegner einzubauen, aber ich kann nicht garantieren, dass iches schaffen werde.- Interaktionsmöglichkeiten mit Ureinwohnern sind noch sehr limitiert.Die Anpassungen und Erweiterungen der Ureinwohner ist ein laufender Prozess. Ab und an werden neue Funktionenund Interaktionsmöglichkeiten hinzu gefügt- Die Versorgung der Stadtbevölkerung ist momentan sehr aufwendig und artet bei größeren Städten in extremes Micro-Managementvon Handelskarren und Resourcen-Management aus.Hier werde ich mir noch etwas einfallen lassen, u. a. sind automatische Handelsrouten geplant.Hinweise:Settle the World kann auf einem PC über den kostenlosen Emulator Steam Retro Arch problemlos mit mehren Spielern über Steam Remote Play gespielt werden.Ein Spieler lädt die Settle the World HDF Datei in den Emulator und kann dann einen Steam Freund zum spielen einladen.Der Steam Freund muss nichts auf seinem Rechner herunterladen.Es wird auch kein urheberrechtlich geschütztes KickROM für den Emulator benötigt, da Settle the World problemlos mit dem vom Emulator mitgelieferten freien KickROM Nachbau AROS funktioniert.Eine Anleitung dazu kann hier heruntergeladen werden:Leider hat es nicht gut funktioniert regelmäßig Development-Versionen zum Download zu stellen.Der Aufwand dazu ist zu groß und für mich nicht zu handhaben.Überhaupt wird die Weiterentwicklung von Settle the World immer aufwendiger und zeitintensiver.Für kleine Änderungen muss ich als Entwickler teilweise stundenlang spielen und testen, um zu sehen, ob alles funktioniert.Bitte habt Verständnis dafür, dass die Weiterentwicklung nur sehr langsam verlaufen wird.Ich bekomme nur sehr wenig Feedback von Spielern und habe niemanden, der Settle the World etwas intensiver testet.Mein Haupt-Tester ist leider aus persönlichen Gründen ausgefallen.Settle the World wird, nach derzeitigem Stand, wohl noch sehr lange in einer Art "Early Access" bleiben.