RedPill wurde in der Version 0.9.37 veröffentlicht.Änderungen:-Große Optimierung im Trigonometrie-Code, die zu einer großen Leistungssteigerung führt.-Instantiate-Funktion wurde mit etwas ASM-Magie optimiert.-Basic_platformed Beispiel wurde mit Grafiken von Surt überarbeitet.- Beim Erstellen des Spiels befinden sich jetzt alle Spieldaten im Data-Ordner, der Res-Ordner ist nicht mehr erforderlich.- ECS Copper Gradienten wurden verbessert, sie sind jetzt glatter wie in Turrican 2.- Bei Verwendung von „Play now“ wird das aktuelle Level gespeichert, genau wie beim Start des Spiels.- Neuer Trigger „Run From Editor“ hinzugefügt um zu überprüfen, ob das Spiel im Editor oder im Standalone-Modus ausgeführt wird.- „Distance to Target" war sehr ungenau, jetzt wurde er stark verbessert.- Mauseingabecode wird jetzt nur ausgeführt, wenn er verwendet wird.- Kleine Verbesserungen bei der Verwendung von NTSC-Bildschirmen.- Wenn sich im HUD-Bildschirm ein Element teilweise außerhalb des HUD befand, wurde es nicht gezeichnet. Jetzt wird es das, aber das Zeichnen ist langsamer.- Topaz2-Schriftart entfernt.- Topaz-Schriftart ist jetzt die Standardschrift. Wenn Sie die Schriftart Topaz verwenden, ist es nicht erforderlich, über eine Diskfont-Bibliothek zu verfügen.- Optimierung in der Winkellogik.- Korrektur für einen Absturz, der beim Ändern des Levels auftrat.- Korrektur beim Laden des Levelcodes, der manchmal dazu führen konnte, dass das Level gelöscht wurde.- Camera Inc funktionierte unter bestimmten Umständen nicht, behoben.- Beim Erstellen des Bildschirms wurde ein Fehler behoben, der zu Störungen am Bildschirmrand führen konnte.- Beim Scrollen nach unten blieben einige Zeilenfehler zurück, behoben.- Korrektur in Dialogen, die den Bildschirm durcheinander bringen.- Korrektur bei Copper Hintergründen, wenn ein Bild als Quelle für die Palette verwendet wird.- Einige nicht verwendete Codes wurden entfernt.