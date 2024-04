35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Commando: Wir feuern aus allen Rohren (RetroPlay/C64)Commando verspricht mörderböse Balleraction auf dem C64, und das bei einem richtig harten Schwierigkeitsgrad. War auch irgendwie ganz schnell auf dem Index... In der Rolle von Super-Joe, dem knallharten Kampfsoldaten der 80er Jahre, treten wir gegen die vordringenden Streitkräfte an. Überall knallt's, und dazu spielt die großartige Musik von Rob Hubbard - ran an den Joystick und los geht's!C64-Coding mit MichaelWillkommen zum nächtlichen Programmieren am C64!In unserem 24-Stunden-Livestream hat Michael Euch einen Einblick in das C64-Spiel "Passage" gegeben, an dem er aktuell arbeitet. In der Aufzeichnung des Streams stellt er zunächst die Entwicklungsumgebung und die passenden Werkzeuge vor und taucht dann in die Untiefen von C64-Assembler ein. Wie stellt man Sprites dar? Wie scrollt man einen Hintergrund? Und warum funktioniert das eigentlich nicht?Dune II #7: Wir stürmen die Harkonnen-Basis (RetroPlay/Amiga)Die Verteidigungslinie der Harkonnen bricht zusammen, aber das bringt sie nicht zum Aufgeben! Einheit für Einheit muss in Westwoods Echtzeitstrategiespiel "Dune II" aus dem Weg geräumt werden, mühsam kämpfen wir um jeden Quadratmeter Wüstenboden. Dabei behindert uns nicht nur der Gegner, sondern auch der in die Knie gehende Rechner und das Einheitenlimit. Ein Wüstengeneral hat's halt schwer...