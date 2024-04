Die Kickstart Uk Amiga Show ist zum zweiten Mal zurück. Die Veranstaltung findet im Meadow Lane Stadium in Nottingham, England, statt und umfasst eine zweitägige Ausstellung am Samstag, den 29. Juni und Sonntag, den 30. Juni 2024.Diese unglaubliche jährliche Show in Großbritannien feiert die Kultur und das Erbe des Commodore Amiga-Computers. An der Veranstaltung werden 18 Händler, 10 Community-Gruppen, 5 Redner, 5 Künstler und Hunderte von Amiga-Benutzern teilnehmen.Es wird Vorträge von Entwicklern geben, die hinter klassischen Videospielen der 90er Jahre wie Sensible Soccer, Cannon Fodder, Lure of the Temptress und Beneath a Steel Sky stehen. Darüber hinaus gibt es Spielwettbewerbe, Spielautomaten und Preise.Wir veranstalten am Samstag einen unglaublichen Videospiel-Musikabend in der Saltbox Bar mit Auftritten einiger der weltbesten Videospiel-Musiker, darunter ein Live-Auftritt von David Wise, dem Komponisten von Donkey Kong Country, und ein Headliner-DJ-Set von Pete Cannon. ein Dschungelproduzent, der Amiga in seine Musik einbezieht, zusammen mit vielen anderen talentierten Musikern wie DJ H0ffman.