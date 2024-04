35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Gryzor: Wir geben Contra! (RetroPlay/C64)Bekannt auf dem NES unter dem Namen "Contra", doch wie viel klanggewaltiger kommt da "Gryzor" auf dem C64? In der Rolle von Lance Gryzor, einem Mitglied der vereinigten Erdverteidigungskräfte, gilt es wieder einmal, die Menschheit vor der Alien-Invasion zu retten! Denn: sie sind schon mitten unter uns und haben eine Festungsanlage mitten im Nirgendwo errichtet und wollen die Kontrolle über das Wetter übernehmen, um alle Rohstoffe des Planeten zu plündern! Ob wir das wohl in dem Actionspiel verhindern können? Das hat's nämlich knallhart in sich...04/84: CP/M für den 64erDer C64 von Commodore hat die Spitze der Verkaufscharts erreicht und gibt sie nicht wieder her - Zeit für ein Magazin, dass sich ganz speziell um ihn kümmert: Wir schauen uns die Erstausgabe der 64er aus dem Markt&Technik-Verlag an und finden dort eine lange im Raum stehende Marketingaussage von Commodore endlich bestätigt: CP/M läuft auf dem C64!VD aktuell - Die Retro-Gaming-IllustrierteDune II #6: Eine Wand aus Fahrzeugen (RetroPlay/Amiga)Die Wüste bebt im Echtzeitstrategiespiel "Dune II", denn die Harkonnen fahren stärkere Geschütze auf! Hagens Infanterie hat kaum eine Chance, also verlagert er die Produktion auf Fahrzeuge, Fahrzeuge und Fahrzeuge. Mauern um die Basis? Brauchen wir nicht, wir bauen eine Wand aus Fahrzeugen! Der große Vorteil dabei: Sobald der Angriff abgewehrt ist, kann die "Wand" einfach zum Gegner verschoben werden und dort massiven Schaden anrichten - und die Strategie scheint aufzugehen...