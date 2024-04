Klaus Sommer schreibt:Es ist kaum zu glauben und es kommt mir auch vor als wäre es erst gestern gewesen, aber das Projekt www.kultmags.com feiert diesen Monat sein 10-jähriges Jubiläum.Die Entstehung von www.kultmags.com beginnt aber eigentlich bereits noch einige Jahre davor! Die Personen hinter der Fanseite www.pcplayer.de hatten bereits etwa 5 Jahre zuvor die Erlaubnis erhalten, dass Sie die Ausgaben der PC-Player dort in digitalisierter Form zur Verfügung stellen dürfen und so gab es dort mehrere Überlegungen, wie man die Hefte nun bestmöglich digitalisieren könnte. Ich hatte damals bereits einige Erfahrungen mit der Digitalisierung von Magazinen und so bot ich dort meine Unterstützung an, gerne sämtliche Hefte für www.pcplayer.de zu digitalisieren, sofern mir die Hefte in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Es dauert nicht lange und ich hatte zwei Kisten [soweit ich mich erinnere waren es Pamper’s-Verpackungen] vor meiner Haustür stehen, vollgepackt mit sämtlichen Ausgaben der PC-Player. Damals war ich noch Student und hatte gerade Sommerferien...also ging es relativ rasch mit dem Scanprozess voran, denn ich wollte unbedingt auch mein Wort einhalten, alle Hefte vollständig für www.pcplayer.de zu digitalisieren.Ein paar Wochen später war es zum Glück erledigt, denn die gesamte Seitenanzahl aller Ausgaben der PC-Player hatte ich bei weitem unterschätzt.Mit dieser Aufgabe hatte ich nun jedoch Blut geleckt und scannte nun regelmäßig einzelne Ausgaben anderer Magazine, um diese sozusagen für die Nachwelt zu bewahren. Diese Ausgaben wurden damals mit einzelnen Gleichgesinnten geteilt.Im Januar 2014 kam dann erstmalig die Idee auf, nun endlich doch ein richtiges, offizielles digitales Magazinarchiv aufzuziehen und bereits im Februar/März schrieb ich die ersten Verlage an, um mal vorzufühlen wie deren Einstellung zu so einer Idee ist.Ihr könnt euch mein Gesicht vorstellen, als ich quasi von fast allen angeschrieben Verlagen bzw. ehemaligen Verlagsinhabern positive Rückmeldungen erhalten habe. Besonders möchte ich mich hier beim Computec-Verlag und beim Cybermedia-Verlag (vor allem bei Martin Gaksch) bedanken, welche mir direkt die Erlaubnis gaben, eine riesige Menge an Heften kostenfrei hier einstellen zu dürfen!Mit Michael Schmitzer ( www.kultboy.com ) war ich damals auch schon mehrere Jahre in Kontakt und hatte auch bereits einzelne Covers für seine Seite gescannt. Ich wollte mit meinem Projekt auf keinen Fall kultboy.com beinträchtigen, vielmehr sollte es Michael's Projekt ergänzen und als Parallel-Projekt andere Themen abdecken.Das Wort kult musste aber in der Domäne vorkommen und so fiel schlussendlich im April 2014 die Entscheidung auf www.kultmags.com , welche kurzerhand auch direkt gekauft wurde.Kultmags sollte ein einfaches Design erhalten und lediglich als Magazinarchiv dienen, ohne etwaige Foren-, Kommentar- oder Chat-Funktionen. Ich wollte den Aufwand mit der Webseite selbst so gering wie möglich halten, um schlussendlich mehr Zeit für die Scan-Arbeit selbst zu haben.Mitte April ging die Webseite online und bereits zu Beginn konnten dort einige hundert Magazine legal und offiziell bezogen werden.Kurz nach dem Start hatte ich auch die Möglichkeit einzelne Autoren von damaligen Büchern zu kontaktieren und auch hier war die Rückmeldung zum Großteil mehr als positiv. Sodass dann relativ schnell auch die Sektion BÜCHER ebenfalls auf der Seite eingefügt wurde. Doch dabei blieb es nicht lange, denn ich bekam auch die Erlaubnis eines Spieleentwicklers sein Spiel kostenfrei hier bereitstellen zu dürfen und seitdem gibt es hier auch Vollversionen von PC- und Amiga-Spielen in der Rubrik SPIELE.Nachträglich gesehen waren die ersten 10 Jahre eine wilde Fahrt in der ich viele interessante Menschen kennengelernt habe und per E-Mail Kontakt zu einigen meiner Helden aus meiner Jugend hatte. (Da fallen mir spontan Heinrich Lenhardt und Boris Schneider-Johne ein!)Es waren definitiv anstrengende und gleichzeitig aufregende Jahre. Aber ich freue mich bereits jetzt auf die nächsten 10 Jahre, mit der Hoffnung auch weiterhin Verlags-Zusagen zu bekommen, um immer wieder neue Magazine für die Nachwelt hier zu bewahren!Im NEWS-Archiv könnt ihr sämtliche Newseinträge bis zurück zum Oktober 2015 einsehen! Die ersten Monate waren ein bisschen chaotisch und das News-System hat sich hier mehrmals geändert, wodurch hier leider alle Newseinträge aus dieser Zeit verloren gingen...Eine wichtige Information gibt’s auch noch: Ab dem heutigen Datum werden alle Magazin-Neuzugänge als PDF hier eingefügt. Es gab bereits viele Anfragen, warum die Magazine nur als RAR zur Verfügung gestellt werden. Der Grund ist relativ simpel, es spart ca. 5-10% an Webspace. Die Webspace-Kosten sind bei weitem der größte Kostenfaktor bei diesem Projekt und wir reden hier mittlerweile von über 250GB.Wir testen das ab sofort mal mit PDF's (für sämtliche Heft-Neuzugänge), die Altbestände werden weiterhin vorerst als RAR bleiben.Was wäre ein Jubiläum ohne neue Hefte! Heute gibt es 30 neue Ausgaben der MAN!AC (bzw. M! Games) aus den Jahren 2007 bis 2009. Damit sind alle Ausgaben dieses Magazins hier verfügbar, welche von 1993 bis 2009 erschienen sind. Mit Martin Gaksch war ich vergangene Woche auch bereits wieder in Kontakt und er gab mir die Erlaubnis, dass auch die Hefte aus 2010 und 2011 auf www.kultmags.com zur Verfügung gestellt werden dürfen...diese werden also auch hier in den nächsten Monaten eingestellt.Viel Spaß mit den neuen Heften!Liebe Grüße,Klaus