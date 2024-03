35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Aquabyss: Steampunk unter Wasser (RetroToday/Amiga)Eine neue Wirtschaftssimulation auf dem Amiga! Mit Story-Modus, Entdeckungsmöglichkeiten, Handel und Abenteuer! Und das stets up-to-date dank Internet-Updates immer auf dem neusten Stand! Die Musik und die Grafik wissen schon vom Start weg zu überzeugen, und Dennis und Markus stürzen sich in das Abenteuer! Dialoge, Erfahrungspunkte, Entscheidungen, Aquabyss ist weit mehr als nur ein Handelsspiel, denn die braucht eine Weile, bis die Wirtschaft im Adventure-Zweig zum Tragen kommt. Das schreit nach einem zweiten Teil, bei dem wir uns auf das Handelssystem konzentrieren, oder?!Dune II #4: Wir treten die Ordos in den Sand! (RetroPlay/Amiga)Die Rohstofflage auf Arrakis ist weiterhin prekär, aber das hält uns nicht davon ab, weiter auf die Basis der Ordos zu marschieren. Doch steter Tropfen höhlt den Stein und irgendwann fällt auch das stärkste Gebäude...Dune II #5: Zweiter Teil != Fortsetzung (RetroPlay/Amiga)Wir kehren zurück auf den Wüstenplaneten und starten in Westwoods Echtzeitstrategiespiel "Dune II" die nächste Mission. Hagen übernimmt das Kommando über die Maus und beginnt direkt mit dem Expandieren. Während das Spice beginnt, in unsere Raffinerie zu fließen und einzelne Soldaten der Harkonnen eher lästig als gefährlich sind, erzählen wir Euch die Geschichte, warum dieses Spiel "Dune II" heißt, obwohl es kein zweiter Teil ist.Außerdem: Wir sprechen über die deutlich weiter entwickelte Portierung für das Mega Drive.VD aktuell - Die Retro-Gaming-Illustrierte! (InfoTime)VD aktuell ist wieder da - als Retro-Gaming-Illustrierte mit 64 komplett farbigen Seiten!Warum so ernst? VD aktuell bringt Spaß ins Retro-Leben mit leicht verdaubaren Häppchen, Hintergrundberichten und dem YouTube-Videoprogramm von Virtual Dimension und Fog Lake Production.Außerdem gibt's viel zum Mitmachen mit Rätseln, einem Listing zum Abtippen und dem großen Retro-Psycho-Test!