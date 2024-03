VD aktuell ist wieder da - als Retro-Gaming-Illustrierte mit 64 komplett farbigen Seiten!Wir haben unser Magazin gehörig weiter entwickelt und aus der Programmzeitschrift eine richtige Retro-Illustrierte gemacht, mit Reiseführer, Psycho-Test, Rätseln und was sonst noch so dazu gehört - einfach viele spaßige, leicht verdauliche Häppchen, die Spaß ins Retro-Leben bringen!Außerdem bringen wir in Anlehnung an unseren Podcast „Retro-Rückblick“ diesmal auch Retro-News, wir stellen neue Retro-Games kurz vor und werfen auch einen Blick ins Kino.Das YouTube-Videoprogramm darf natürlich nicht fehlen (diesmal mit den Videos von Virtual Dimension und Fog Lake Production) und wir bringen den Cliffhanger zum Abschluss mit dem dritten und letzten Teil des VD-Fortsetzungsromans „Auf der Suche nach dem verschollenen Retro-Game“.Ihr seht also: Für jeden ist etwas dabei! Und wenn alles gut geht, dann könnt Ihr unser Magazin ab jetzt alle drei Monate neu in den Händen halten.VD aktuell bestellen:Virtual Dimension bei Youtube: