RedPill wurde in der Version 0.9.36 veröffentlicht.Änderungen:-Maximale Anzahl an Levels auf 1000 erhöht.-Den Tooltip MAXTILESETS hinzugefügt, der es ermöglicht, die maximale Anzahl der im Editor verwendeten Tilesets zu erhöhen. Je höher die Tileset-Nummer, desto mehr Speicher wird verwendet.- Beim Laden von Sprite- oder Kachelbildern mit einer anderen Palette führt das Programm keine automatische Neuzuordnung der Farben durch, sondern fordert den Benutzer dazu auf.-Set Pos to Obj hat jetzt zusätzliche Parameter, um zu entscheiden, ob wir X, Y oder beide kopieren möchten.-Neue Kontrollkästchen-Schaltfläche wird in den Menüs verwendet.-Eine Picotron-Farbeinstellung für die Menüs hinzugefügt.-Der Aktionsauslöser „Collides Player“ wurde in „Collides Object 0“ umbenannt-Der Code zur Bildschirmerstellung wurde verschoben.-Korrektur für den Aktionsauslöser „Text drucken“, wenn keine Bitmap-Schriftarten verwendet werden.-Korrektur für die Auswahl von mehr als 64 Objekten im Triggerbildschirm.-Korrektur im Bedingungsauslöser „Contains Tile tag“.-Korrektur für einige angehängte Objekte, die nicht richtig angehängt wurden.-Korrektur für den Aktionsauslöser „Restart Level“, der den Bildschirm nicht korrekt aktualisierte.-Korrektur für Spiele, bei denen Feindkollisionen nicht geladen wurden.-Korrektur in der Aktion „Destroy Children“ erzeugte ein 8x8 großes schwarzes Rechtecks.-Korrektur im Mutate-Aktionstrigger, der nach der Mutation die nächsten Trigger des vorherigen Objekts ausführte.-Alle Projekte wurden mit dem neuen Projektdateiformat aktualisiert.-Kleinere Korrekturen