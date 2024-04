WinFellow wurde in der Version 0.5.11 veröffentlicht.Es gibt eine neue öffentliche Version von WinFellow v0.5.11 im GitHub-Release-Bereich; es war zuvor als Release Candidate 1 veröffentlicht worden.Im Vergleich zur früheren Version 0.5.10 sind in diesem Build folgende Änderungen enthalten:Neue FunktionenDer Standardanzeigetreiber wurde von DirectDraw auf Direct3D 11 geändert, sofern unterstütztUnterstützung für tastaturinitiiertes Zurücksetzen in Amiga Forever implementiertFehlerbehebungVerbesserte Protokollierung für den Fall, dass die Initialisierung des Direct3d-Grafiktreibers fehlschlägtMehrere Probleme im Zusammenhang mit dem Erstellen, Laden, Anwenden und Speichern von Konfigurationsdateien behobenPotenzielle Speicherlecks behobenWeitere Fehlerprüfungen für die Direct3D-InitialisierungAbsturz auf dem Desktop bei Verwendung eines emulierten Joysticks in Amiga Forever behobenWartungsaktualisierungenCode NeugestaltungSoundtreiber-Schnittstelle und -Klassen hinzugefügtDateisystem-Wrapper und Protokollierung neu gestaltenUpgrade auf cpp20Eine Windows XP-spezifische Problemumgehung wurde aus dem Dateisystemmodul entferntDas Projekt wurde mit einer einheitlichen Clang-Format-Konfiguration neu formatiertEine vollständige Liste der Änderungen, einschließlich kleinerer Fehlerbehebungen, die oben möglicherweise nicht aufgeführt sind, finden Sie in der mitgelieferten Datei ChangeLog.txt.