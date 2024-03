35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Laserchaos, ein Schloss und eine Höhle (Retro ausgepackt)Heute wird zu Dritt ausgepackt! Und weil Markus dabei ist, muss natürlich mit absoluten Spiele-Klassiker-Musiken angefangen werden.Wer an dieser Stelle noch nicht begeistert genug ist, der wird langsam aber sicher von einem Highlight zum nächsten getragen! Dennis hat den Inhalt der Kassette nicht verstanden - check! Vorläufer von Ufo? Check! Und so geht es weiter bis zum letzen Päckchen!Dune II #3: Mit dem Speederbike durch die Wüste (RetroPlay/Amiga)Der Kampf wird heiß in der Wüste von Arrakis: Die Rohstoffe sind knapp, der Feind ist auf Zack und wir marschieren in die feindliche Basis - doch die will nicht fallen. Wir brauchen Waffen, viele Waffen!Aquabyss: Steampunk unter Wasser (RetroToday/Amiga)Eine neue Wirtschaftssimulation auf dem Amiga! Mit Story-Modus, Entdeckungsmöglichkeiten, Handel und Abenteuer! Und das stets up-to-date dank Internet-Updates immer auf dem neusten Stand! Die Musik und die Grafik wissen schon vom Start weg zu überzeugen, und Dennis und Markus stürzen sich in das Abenteuer! Dialoge, Erfahrungspunkte, Entscheidungen, Aquabyss ist weit mehr als nur ein Handelsspiel, denn die braucht eine Weile, bis die Wirtschaft im Adventure-Zweig zum Tragen kommt. Das schreit nach einem zweiten Teil, bei dem wir uns auf das Handelssystem konzentrieren, oder?!