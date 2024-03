Das AmiWest-Team schreibt:AmiWest 2024 „Get your game on!“Besuchen Sie uns am 25., 26. und 27. Oktober in Sacramento, Kalifornien, zur 27. AmiWest-Show. In diesem Jahr lautet unser Showmotto „Get your game on!“. Gaming war schon vor ihrer Einführung eine tragende Säule der Amiga-Plattform.In den letzten Jahren kam es zu einem Wiederaufleben von Amiga-Spielen und Spielen auf allen Plattformvarianten. Dazu gehören HW-Innovationen https://www.a600gs.com/ , die neuesten modernen Retro-Veröffentlichungen https://www.indiieretronews.com/search/label/Amiga , die neuesten Spiele-Engines wie Redpill https:/ /trackerhero.wixsite.com/redpill, Hollywood https://www.hollywood-mal.com/ und Scorpion https://www.facebook.com/scorpionengine/ , mit den neuesten Tools wie UniJoysticle https://retro.moe/unijoysticle2/ AmiWest 2024 findet vom 25. bis 27. Oktober im Holiday Inn Express Cal Expo, 2224 Auburn Blvd., Sacramento, Kalifornien 95821, USA, statt. Sagen Sie es allen, die Sie kennen, und bringen Sie einen Freund mit zu AmiWestDie Show wird im Jahr 2024 drei Tage dauern. In den vergangenen Jahren haben wir Donnerstag und Freitag für die AmiWest vor Ort DevCon genutzt. Für 2024 werden wir unser Format ändern und die DevCon auf eine virtuelle Veranstaltung verlagern, weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Am Freitag, den 25. Oktober, liegt der Schwerpunkt der Messe auf Langpräsentationen führender Hardware- und Softwareprojekte.Das AmiWest-Organisationskomitee hat widerwillig entschieden, dass die E-Mail-Modeerscheinung keine Eintagsfliege ist, und hat beschlossen, einen robusten Newsletter-Mailserver zu implementieren. Bitte folgen Sie diesem Link https://amiwest.net/phplist/?p=subscribe&id=1 , um sich anzumelden und Ihre Unterstützung zu zeigen!Die neuesten Updates und Informationen finden Sie unter http://amiwest.net