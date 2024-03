Airsoft Softwair freut sich die sofortige Verfügbarkeit eines gewaltigen neuen Plugins für Hollywood bekanntgeben zu können: Pangomonium - die ultimative Textengine für Hollywood. Pangomonium ist ein Plugin epischen Ausmaßes und das erste Plugin, welches Hollywood 10 voraussetzt. Pangomonium enthält eine ultramoderne Textengine, die sich voll auf der Höhe der Technik befindet und Text in beinahe allen Sprachen der Welt zeichnen kann. Darüber hinaus unterstützt Pangomonium auch Schriftarten mit farbigen Zeichen, womit es jetzt endlich auch auf Amigas möglich wird, Programme zu schreiben, die farbige Emojis unterstützen! Pangomonium basiert auf den etablierten Pango- und Cairo-Bibliotheken und erlaubt es Hollywood-Scripts auch, alle Pango-/Cairo-Funktionen direkt aufzurufen. Natürlich gibt es aber auch eine einfachere Schnittstelle, um Text über Pangomonium zu zeichnen ohne sich tiefer mit Pango/Cairo auseinandersetzen zu müssen. Pangomonium war zwei Jahre in der Entwicklung und ist jetzt endlich releasefertig und zwar exklusiv für Hollywood 10.Hier sind nur einige von Pangomoniums eindrucksvollen Features:- Text kann in fast allen Sprachen der Welt gezeichnet werden, inkl. komplexe Schriften und Layouts wie bidirektionaler Text, linksläufige Schriften, vertikale Layouts etc.- Unterstützung für Schriftarten mit Farbzeichen (endlich Emoji-Unterstützung auf dem Amiga!)- zwei High- und Lowlevel-Schnittstellen für Anfänger und fortgeschrittene Benutzer- Hollywood-Scripts können alle Pango- und Cairo-Funktionen benutzen (über 500 Stück!)- nahtlose Integration in die Textschnittstelle von Hollywood 10 erlaubt sehr einfache Benutzung- das Plugin kann auch Hollywoods Vektorgrafikengine ersetzen- ausführliche Dokumentation in den Formaten AmigaGuide, HTML, CHM und PDF (über 300 Seiten!)- über 30 startbereite BeispielskripteUnd das Beste von allem: Pangomonium steht auf dem offiziellen Hollywood-Portal unter http://www.hollywood-mal.de/ kostenlos zum Download zur Verfügung. Es wird mindestens Hollywood 10 benötigt. Dank des plattformunabhängigen Pluginsystems von Hollywood gibt es Versionen für AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, Linux, macOS und Windows.