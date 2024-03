35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:03/84: VisiOn - Fenster und Office-Paket1984 hat Microsoft mit MS-DOS bereits den Standard für PCs gesetzt - und das Unternehmen setzt alles daran, dass das auch so bleibt. VisiCorp hat zwar ein deutlich fortschrittlicheres Paket im Programm mit Maussteuerung, überlappenden Fenstern und Office-Paket, aber SEHR BALD kommt ja das VIEL BESSERE Microsoft Windows. Also lieber warten statt Geld zu verschwenden?Dune II #2: Wir stören die Wirtschaft des Gegners (RetroPlay/Amiga)Nachdem wir den Kopierschutz überwunden haben, starten wir in die zweite Mission von "Dune II". Die Ordos stören immer wieder unseren Basisbau, es wird also Zeit, den Kampf zu ihnen zu tragen. Im ersten Schritt durchschneiden wir ihre Logistikketten und nehmen die Spice-Ernter ins Visier.Laserchaos, ein Schloss und eine Höhle (Retro ausgepackt)Heute wird zu Dritt ausgepackt! Und weil Markus dabei ist, muss natürlich mit absoluten Spiele-Klassiker-Musiken angefangen werden.Wer an dieser Stelle noch nicht begeistert genug ist, der wird langsam aber sicher von einem Highlight zum nächsten getragen! Dennis hat den Inhalt der Kassette nicht verstanden - check! Vorläufer von Ufo? Check! Und so geht es weiter bis zum letzen Päckchen!