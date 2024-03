Klaus Sommer informiert:Das heutige Update kann sich, meiner Meinung nach, sehen lassen und bietet eine gute Aufwärmmöglichkeit für das kommende April-Update. (10 Jahre kultmags.com)Vor ein paar Monaten konnte ich Werner 'Tiki' Küstenmacher per Email kontaktieren und er gab mir nicht nur direkt die Erlaubnis seine Bücher aus dem Systhema-Verlag hier zu veröffentlichen, sondern schickte mir auch noch ein paar seiner Bücher in Papierform kostenfrei zu! Selbst konnte ich auch noch zwei Stück auftreiben, sodass es ab heute hier fünf seiner Bücher als PDF gibt.- Batchman! - Die Fortsetzung von M.S. DOSe mit verschärften Mitteln- Miss Word- MS-DOS - Mühelos!- MS-DOS - Mühelos - DOSes 5. Symphonie!- MS-DOS 6 - Mühelos!Vielen Dank Tiki für deine Erlaubnis und die kostenfreie Zusendung deiner Bücher!Bei der Amiga Spiele Disc gibt es auch einige Neuzugänge. Hier haben mir Gerald und Dirk vier fehlende Hefte zugeschickt, somit gibt es nun die Ausgaben 3/92, 10, 11 und 14 ebenfalls als PDF. Zudem hat mir Dirk die Disketten-Images der beiden Ausgaben 1/91 und 3/92 ebenfalls zukommen lassen, diese wurden natürlich auch hier eingefügt.Der gleiche Dirk, also genau genommen Dirk Farin, war auch der Entwickler des Spiels Bouncing Balls, welches in der Ausgabe 3/92, der Amiga Spiele Disc, veröffentlicht wurde.Dieses Spiel wurde von Dirk für kultmags.com freigegeben!Ihr findet es ab sofort unter der Rubrik Spiele, als ADF-Diskettenimage für den Amiga!Ebenfalls auf der Diskette befindet sich der Source-Code zum Spiel und ein paar Hintergrund-Informationen zur Entstehung des Spiels gibt es auch noch dazu!Danke nochmals an Tiki, Gerald und Dirk für die Unterstützung und das Vertrauen in dieses Projekt!Allen Besuchern dieser Webseite wünsche ich viel Vergnügen mit diesen Neuzugängen und nicht vergessen, kommendes Monat feiert diese Webseite/dieses Projekt das zehnjährige Jubiläum! Ihr könnt mit 30 neuen Ausgaben eines Magazin's rechnen!Liebe Grüße,Klaus