Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:- The Puzzle Gallery: At the Carnival- JonathanReuploads:- Brainstorm- Burnout- Bonanza Bros- Breathless- Blockhead- Beneath a Steel Sky- Behind the Iron Gate- Boulder Däsh- Cytadela- Cygnus 8- Crystal Kindom Dizzy- Crystal Dragon- Cool Droc Twins- Colossus Chess X- Clockwiser- Charon 5- Castle Kingdoms- Cabaland many many moreEine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link app.php/dlext/latest Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.