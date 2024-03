Die deutsche und englische Ausgabe 167 (März/April 2024) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.Heft Inhalt:Messebericht Passione Amiga Day 2023Interview Michael Kafke (ASM Game)Preview Jari-Matti RallyReview The last DungeonReview Adventure 1 & 2Review Jack the PitReview SpheroidReview Ami-H.E.R.O.Review Stuntman SeymourReview Brettspiel vs Amiga: DartsReview FS-UAE 3.1Review FrotzReview Santa´s Workout III - Silent NightReview Denise – ITX Amiga 500Review Super Delivery Boy: The Holiday ShiftReview Amiblaster Clockport EditionReview Pi Storm #2Review Buch PHP 8 und MySQLDemoscene: Soil, Knight ChipsWorkshop: Dynamische Webseiten mit PHPund vieles, vieles mehrEine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.Heft-Info: app.php/kb/index?c=13 Bestellen: https://www.amigashop.org