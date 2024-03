35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:1942: Luftschlacht über dem Pazifik (RetroPlay/C64)Wir schreiben das Jahr 1942. Das japanische Kaiserreich hat die USA angegriffen und die schlagen zurück. Als Pilot über dem Pazifik ist es an uns (anders als in der Anmoderation des Videos angenommen), die Luftflotte Japans zu Schrott zu schießen. Ein Krampf im Daumen ist da vorprogrammiert!Brain Break: Schiebepuzzle - The Next Generation (RetroToday/C64) - mit @foglakeproductionBei diesem kniffligen Puzzlespiel gilt es, Einzelteile zu schubsen, bis sie eine bestimmte Form ergeben. Einfaches Prinzip, hohe Kniffligkeit! Heilige Edelsteine wollen hier in Einklang gebracht werden, um die göttliche Erlösung zu erlangen. Vorausgesetzt, wir bringen genug Gehirnschmalz auf... Sven von @foglakeproduction und Dennis gehen das gemeinsam an.