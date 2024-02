35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Moonstone #5: Gemetzel im Sumpf (RetroPlay/Amiga)An den Trollen beißt sich Dennis die Zähne aus, aber er bleibt hartnäckig dran und kämpft sich wacker durch die Reihen, auch wenn die Monsterhorden stetig wachsen. Zum Glück kann man gesammelte Artefakte gegen neue Leben eintauschen. Ab in den Sumpf!Moonstone #6: Das Tal der Götter (RetroPlay/Amiga)Dennis ist auf der Jagd nach den Sumpfmonstern - diese fiesen Kreaturen ziehen einen Ritter so schnell in die Tiefen, dass es völlig egal ist, wie viele Trefferpunkte er noch sein Eigen nennt. Ob er sich bis ins Finale im Tal der Götter durchkämpfen kann?!Zu Fuß durch die alte Heimat (Mitternachts-Talk)Wir schwätzen mal wieder. Und zwar mit Euch. Also mehr Couch-Surfen geht ja nun wirklich nicht.Und so rutschen wir durch Themen wie Dusche, Socken und Bettwäsche. Läuft ....Forbidden Forest: Monsterhatz tief im Wald (RetroPlay/C64)Wer sich in Gefahr gibt, der kommt darin um - so heißt es. Eigentlich wollten wir nur einen Spaziergang durch den Wald machen, doch wir verlaufen uns und landen im Forbidden Forest! Riesige Spinnen, Wespen, Frösche sind erst der Anfang... Werden wir wieder lebend aus dem Wald heraus kommen?Facelift für den Amiga 4000 PPC (Bastel-Ecke)Unser Amiga 4000 PPC ist wieder funktionsfähig, aber die Netzteil-Konstruktion ist... gewöhnungsbedürftig und die Frontblende ist alles andere als schön. Zum Glück gibt dafür inzwischen Lösungen aus der Community! Wir zeigen Euch die neu eingetroffenen Teile und geben dem Rechner ein Facelift.