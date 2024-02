AROS One 2.4 steht jetzt zum Download bereit. In dieser Version gibt es eine Menge Änderungen, hauptsächlich am Core, der jetzt mit der C-Bibliothek kompiliert wird, was für die Benutzer nichts ändert, aber für die Entwickler sehr wichtig ist, da es die Portierung und Kompilierung von Software erleichtert und vereinfacht.AROS One 2.4 muss von Grund auf neu installiert werden, da es nicht mehr mit den alten Cores und der alten Software, die im großen Contrib-Archiv enthalten ist, kompatibel ist. Es geht nichts verloren, da die gleiche Software in dem neuen Contrib-Archiv enthalten ist, das mit der C-Bibliothek kompiliert wurde. Wer seine eigenen Konfigurationen hat, kann ein Backup erstellen und diese manuell in das neue System einfügen.Dies ist die stabilste Version von AROS x86, die jemals veröffentlicht wurde. Viele Fehlerbehebungen beziehen sich auf Wanderer und Hardwarekompatibilität, auch der Hardwarekompatibilitätskatalog wurde neu formuliert,AMIGASYSTEMcarlo@plagimusicali.net