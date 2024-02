Der bundesweit tätige Verein zur Erhaltung klassischer Computer e.V. veranstaltet von Freitag, 27.09. bis Sonntag, 29.09.2024 in Pfedelbach sein öffentliches Jahrestreffen „Classic Computing 2024“. Der als gemeinnützig anerkannte Verein besteht seit über 20 Jahren und hat sich der Restaurierung, Erhaltung und Präsentation von Computern hauptsächlich aus den 1970er und 1980er Jahren verschrieben. Dem Verein gehören mehr als 400 Sammler klassischer Computer aus Deutschland und dem europäischen Ausland an.Zur „Classic Computing 2024“ werden knapp 80 der Mitglieder erwartet, die bis zu 200 funktionsfähige historische Computersysteme, Spielkonsolen, Workstations und Büromaschinen aus vier Jahrzehnten ausstellen. Damit ist die „Classic Computing 2024“ eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Europa. Die Geräte sind fast alle in Betrieb und können angefasst und ausprobiert werden. Ein Vortragsprogramm begleitet die Ausstellung und beleuchtet Aspekte des Retrocomputing. Es wird von Vereinsmitgliedern und Gästen außerhalb des Vereins gestaltet.Die Veranstaltung öffnet am Freitag, den 27.09.2024 seine Tore exklusiv von 10.00 bis 18.00 Uhr für Schulklassen und Pressevertreter, am Samstag und Sonntag darf jeder interessierte Bürger die „Classic Computing 2024“ besuchen.Der Eintritt ist frei, Veranstaltungsort ist die Halle Nobelgusch, Pestalozzistraße 20 in 74629 Pfedelbach. Für Pressevertreter und Schulklassen wird um Anmeldung unter info@classic-computing.de gebeten.