Klaus Sommer informiert:Kaum zu glauben, aber es ist schon wieder Dezember und somit Zeit für das diesjährige Weihnachtsupdate!Wie auch in den letzten Jahren, gibt es auch heuer wieder einen neuen Jahrgang des Amiga Magazin's und als Draufgabe noch einige Sonder- und Spezialausgaben!Soeben wurde der komplette Jahrgang 1996 und die Sonderhefte 07 und 1995-02, Special 1996-01, sowie das Extra Blatt eingefügt.Die Sonderhefte des heutigen Updates wurden mir in Papierform gespendet, vielen Dank dafür!JAHRESZUSAMMENFASSUNGIn den letzten 12 Monaten wurden wieder 152 neue Hefte und 10 Bücher in digitalisierter Form hier eingefügt!Um ehrlich zu sein, habe ich mir bereits vor einigen Jahren Gedanken gemacht, dass die Anzahl an neuen Heften bald ins Stocken geraten wird. Auch Mitte des heurigen Jahres war ich der Meinung, dass es hier vermutlich 2024 wesentlich weniger Neuzugänge geben wird. Ihr habt mich jedoch eines Besseren belehrt und mit eurer Unterstützung haben sich bereits wieder einige noch fehlende Magazine in Papierform bei mir eingefunden, welche definitiv ein reichhaltiges Angebot für das kommende Jahr bieten werden.Ich möchte mich zum Ende des Jahres wieder bei allen Personen bedanken, welche 2023 geholfen haben, dieses Projekt weiter am Leben zu erhalten. Sei es durch Geldspenden, welche helfen die Serverkosten erträglicher zu machen oder aber auch zur Anschaffung von fehlenden Heften genützt werden. Ebenso bin ich sehr dankbar für Sach- und Magazinspenden, denn mittlerweile ist es wirklich nur noch sehr schwer die fehlenden Hefte irgendwo überhaupt noch kaufen zu können.Zeitgleich möchte ich euch aber auch wieder bitten, weiterhin an dieses Projekt zu glauben und dieses auch weiterhin zu unterstützen!Geldspenden bzw. Magazinspenden in Papierform sind die einfachsten und effizientesten Mittel dafür!Weil auch heuer wieder ein paar Mal die Frage per Email zu mir gekommen ist "Wie ihr mir persönlich eine Freude machen könnt": Ich sammle leidenschaftlich Videospiele von nahezu allen jemals erschienenen Konsolen, solltet ihr also Videospiele als Spende abgeben wollen, ich würde mich darüber definitiv sehr freuen.Noch eine schöne restliche Adventzeit und besinnliche Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten,LG & bis zum nächsten Jahr,Euer Klaus