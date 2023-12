21.12.2023 Buddha Plus One - Vorbestellung. Lieferbar ab: 31 Jan 2024Im Buddha Plus One haben wir dem extrem erfolgreichen Design ein paar neue Features hinzugefügt:zwei IDE portsein CF Kartenslot1MByte Speichergrafische Benutzeroberflächeausgefeiltes LED Konzepthöhere GeschwindigkeitMaßnahmen um falschen Einbau zu verhindern.Weitere Informationen zum Buddha Plus One findet Ihr hier: