Nachdem die Print-Ausgabe der Amiga Future jetzt schon seit über 25 Jahren veröffentlicht wird, ist es nun wieder an der Zeit das Team rund um das Heft und Homepage massiv aufzustocken.Sinn des ganzen ist es das gesamte Team zu entlasten und die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen. Die Arbeit soll für alle beteiligten etwas leichter werden und natürlich wollen wir auch die Qualität dadurch steigern.Damit die nächsten 25 Jahre dann etwas lockerer für alle werden.REDAKTEUR/-IN FÜR DIE PRINT-AUSGABE* Bereich Anwendungen* Bereich Spiele* Bereich Hardware* Bereich NewsHast Du Lust an einen Print-Magazin für den Amiga mitzuarbeiten, das es nun schon seit über 25 Jahren gibt?Dann melde Dich doch einfach per email bei uns.Folgendes sollte dabei aber eigentlich selbstverständlich sein:* Du solltest logischerweise einen Amiga besitzen.* Diesen Amiga solltest Du nicht nur einfach besitzen sondern auch genutzt haben. Sprich, Du solltest Ahnung vom Amiga haben.* Deine Rechtschreibung muß nicht perfekt aber einigermaßen ok sein.* Ideal ist es natürlich wenn Du schon einmal einen Bericht geschrieben hast.* Und natürlich solltest Du auch Zeit und Interesse daran haben.ÜBERSETZER/-INDie Amiga Future erscheint in deutscher und englischer Sprache.Das hat zur Folge das die Artikel in die jeweilige Sprache übersetzt werden müssen.An sich haben wir genügend Übersetzer für die Amiga Future.Aber wenn es Richtung Artikelabgabe geht, stehen sehr viel Texte in relativ kurzer Zeit zum übersetzen an. Der berühmte Flaschenhals der immer wieder massiv unnötigen Streß erzeugt.Dieses Problem wollen wir Dauerhaft lösen.Wir suchen deshalb für die Print-Ausgabe der Amiga Future weitere Unterstützung.Du solltest bei Deiner Muttersprache (deutsch oder englisch) natürlich eine sehr gute Rechtschreibung beherrschen und die deutsche bzw. englische Sprache natürlich auch gut verstehen.Und natürlich solltest Du auch verstehen, was Du übersetzt: Also Grundkenntnisse vom Amiga sind auf jedem Fall nötig.NEWS WEBPAGEDer News-Bereich der Amiga Future Webpage ist die letzten Jahre sehr stark gewachsen. Das ist uns aber noch nicht genug.Langfristig ist es unser Ziel das wirklich sämtliche Neuigkeiten rund um den Amiga sich auf der Amiga Future Webpage finden lassen.Dabei müssen wir nicht immer die ersten sein. Auch exclusive News brauchen wir nicht.Aber wir wollen auch ausführlichere News online haben.Aktuell kümmere ich mich hauptsächlich im die News auf der Webpage. Problem dabei ist das ich eigentlich dafür keine Zeit habe.Andere Aufgaben, die auch sehr wichtig sind, bleiben dadurch liegen.Und natürlich suchen wir Abonennten, Abonennten, Abonennten. Wir wollen unbedingt die Seitenzahl der Amiga Future erhöhen.