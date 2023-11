35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Pioneers #1: Planetare Verwirrung (RetroPlay/Amiga Freeware)Per aspera ad astra! Wir brechen in das Weltall auf und besiedeln als Pioniere einen neuen Planeten - und das zum ersten Mal zu dritt!"Pioneers" basiert auf dem Klassiker M.U.L.E. und bringt das Spielprinzip auf den Amiga. Mit Robotern. Und viel Verwirrung...Pioneers #2: Mit dem Roboter aufs Feld (RetroPlay/Amiga Freeware)Das Leben eines Weltraumpioniers aus aufregend! Wir holen uns Roboter, bestellen die Felder und verkaufen unsere Erzeugnisse an der Börse. Kann ja nicht so schwer sein. Oder? ODER?11/83: Netzwerk für den PC (Back in Time)Die Zeitschriftenflut schwillt immer weiter an: Aus dem November 1983 schauen wir uns die neuen Computerzeitschriften "HC" und "Hobby Computer" an. Hobby Computer? Komischer Titel...