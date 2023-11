DAS AmigaWinterTreffen, die Wochenendveranstaltung für Freunde des Classic Amiga und weiterer Systeme vom 09. bis 11.02.2024 in 22946 Großensee.Das Motto in 2024 lautet: Amiga vs. Atari!Für manche Leute schon eine Glaubensfrage: Amiga oder Atari? Wer war/ ist „besser“?Jeder dieser beiden Modellreihen hatte sicherlich für die eine oder andere Aufgabe seine Vorzüge. Dabei haben beide teilweise gemeinsame Ursprünge/ Schöpfer/ Motorola 680x0 Prozessoren usw.Wir beleuchten das Thema näher. In einem (nicht ganz ernst gemeinten) Wettkampf treten beide Rechner gegeneinander an. Und dafür suchen wir noch je fünf Mitspieler, die die Ehre ihres favorisierten Rechners verteidigen möchten! Es ist geplant, in verschiedenen Kategorien zu spielen. Der genaue Ablauf zum Spielwettbewerb wird mit Co Ausrichter Olli noch festgelegt.Des Weiteren ist ein Vortrag zum Thema: „Nutzung von Amiga 880kb DD Disketten in WinUAE mit dem Greaseweazle V4“ geplant. Am Abend gibt es wieder eine Verlosung, bei dem man einen Greaseweazle V4 gewinnen kann. Ab 20Uhr gibt es dann über den Beamer verschiedene Videos zu dem Thema „Amiga vs. Atari“.Der Eintritt ist frei !!! Es wird jedoch um eine Spende zur Finanzierung der Räumlichkeiten gebeten.Über Eure Teilnahme freuen sich: Simon (leocatxxl) und Sonja Adolf !