AmiKit schreibt:Ich hoffe, Sie genießen die Herbstzeit, während Sie Ihren Lieblingskaffee oder -tee trinken. Um es noch besser zu machen, haben wir AmiKit aktualisiert und einige moderne KI-Apps gebracht.Außerdem sind neue Boxx 4 sowie neue Fenster- und Vollbildversionen von ScummVM und Dune 2 enthalten.Dank des neuen ADF-Device ist der Umgang mit ADF-Dateien jetzt sehr einfach. Doppelklicken, um ihn zu mounten, und mit der rechten Maustaste auf den montierten ADF auf dem Desktop klicken, um ihn auszuwerfen.Außerdem gibt es wie immer viele aktualisierte Software.Und zu guter Letzt begrüßen wir den jungen Programmierstar Aris Sokianos, Sohn von George (Walkero). Schauen Sie sich sein Mnemosyne-Tool in AmiKit:Tools an oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Gerät in Ihrem Ordner oder auf einen beliebigen Ordner und wählen Sie „Analysieren (Mnemosyne)“, um die Ausgabe in Shell anzuzeigen. Und bitte unterstützen Sie ihn auf seinem https://github.com/Arisamiga/Mnemosyne">GitHub</A >, wenn Sie können.Das vollständige AmiKit-Änderungsprotokoll: http://file.amiga.sk/amikit/doc/changelog.html Und es gibt eine neue DevPack-Version, von Philipp Lonke aktualisiert: http://file.amiga.sk/amikit/doc/changelog.html WEBSITE: https://www.amikit.amiga.sk/ DISCORD: https://discord.com/invite/wycKWD3JGK FACEBOOK: https://discord.com/invite/wycKWD3JGK Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an AmiKit wie ich bei der Erstellung!-- Ján, Autor