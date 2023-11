Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir das nächste AmiCamp für 2024 organisieren, dem größte Amiga-Event in Griechenland, das am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. April 2024 stattfinden wird. An diesem Wochenende werden Freunde und Fans des Amiga-Computers an einem großartigen Ort zusammenkommen, um den besten Computer der Welt, seine nächste Generation und seine alternativen Systeme zu feiern.Amiga-kompatible Computer, einschließlich des AmigaOne 500, PowerMac, Vampire und Pi Storm, werden neben den besten klassischen Amiga-Modellen zur Verfügung stehen und können benutzt und getestet werden.Jüngere und ältere Kinder können sich an vielen alten und neuen Amiga-Spielen erfreuen, aber der Star der Show ist Sensible World of Soccer mit seinem Sensible Days-Wettbewerb, der am zweiten Tag stattfinden wird.Leute aus der griechischen Amiga-Gemeinschaft werden ihre Kreationen und ihre Liebe für Amiga-Computer präsentieren.Das AmiCamp ist eine inklusive Veranstaltung, die kostenlosen Spaß und kostenlose Feiern für alle bietet.Merken Sie sich das Datum vor: 13. und 14. April 2024.Ort: Athen, Griechenland.Website: https://amicamp.gr Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter , um die neuesten Nachrichten zu erhalten.https://amicamp.grAmiCamp