Die folgenden Artikel wurden in den letzten zwei Monaten auf der Website des Amiga-Magazins Obligement http://obligement.free.fr hinzugefügt:- Neues vom September/Oktober 2023.- Alte Artikel aus Génération 4 4 bis 6: Dateien: Rollenspiele und Computer - Stärke in Zahlen, Rezension von Fantavision, Rezension von Action Service, Rezension von Mafdet And The Book Of The Dead, Hardware: Freeze Frame Video Recorder, Besprechung von The Armageddon Man, Besprechung von Arkanoid: Revenge Of Doh, Dateien: Bilder digitalisieren, Interview: Sandy Petersen, Besprechung von Ultima IV, Besprechung von Star Wars, usw.- Interview mit Adrian Wallett (Arcade Attack).- Interview mit Allister Brimble (Musiker).- Besprechung von Neon Noir.- Besprechung von DGen 1.24.- Hardware: PiStorm32-lite.- Das Beste von Byte von November bis Dezember 1985.- Datei: Idea Software.- Datei: AmigaDOS-Fehlermeldungen.- Datei: Woher kommt Vim?- Tutorial: Konfigurieren von Emu68 auf PiStorm.- Tutorial: Verbindung und Verwendung von GitHub von MorphOS.- Programmieren: Copper, Teil 2 - Raster.- Spezielles Quiz über Andy Warhol und den Amiga.Rendez-vous auf http://obligement.free.fr für diese schöne Lektüre.Unsere Twitter-Seite: https://twitter.com/obligement Sie können gerne etwas beitragen. Bitte kontaktieren Sie David "Daff" Brunet für weitere Informationen.