Way of the Exploding Fist: Kurzer Prozess (RetroPlay/C64)Wir lassen die Fäuste fliegen in einem absoluten Klassiker der Fighting Games: In "Way of the Exploding Fist" treten wir vor fernöstlichen Hintergründen zu Karate-Wettkämpfen an.The Last V8: Return to base IMMEDIATELY (RetroPlay/C64)Stellen Sie sich vor, Sie sind der letzte Überlebende in einer von radioaktiver Strahlung verseuchten Welt, in der die Zeit gegen Sie tickt. In Ihrem hochmodernen V8-Auto rasen Sie durch eine postapokalyptische Einöde, während atomare Zeitbomben drohen, alles zu vernichten. Doch die Steuerung dieses Rennspiels ist Ihre einzige Verbindung zur Rettung der Menschheit. Können Sie die Herausforderungen meistern und die Basis rechtzeitig erreichen? Die Uhr tickt, und die Spannung steigt, während Sie den ultimativen Kampf ums Überleben erleben – "The Last V8: Return to Base IMMEDIATELY" als RetroPlay/C6410/83: Vektor-Bildschirm und Touch-Screen (Back in Time)Die Computertechnik wird experimentierfreudiger: Wir blättern wieder durch Zeitschriften aus dem Jahr 1983 und reden über die Steuerung mit den Füßen und per Tippen auf dem Bildschirm, sowie über ein Konsole mit einem ganz besonderen Monitor.