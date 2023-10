35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Chaneques #1: Schabernack aus Mexico (RetroPlay/Amiga Freeware)Tauche ein in das exotische Reich von Chaneques, einem fesselnden Retro-Spiel, das dich in geheimnisvolle Welten entführt! Begleite uns, während wir die Rolle der abenteuerlustigen Charaktere übernehmen, die mutig den Herausforderungen dieses mexikanischen Abenteuers gegenüberstehen. Von kleinen schelmischen Wesen bis hin zu kniffligen Rätseln und gefährlichen Orten, wir müssen die Macht der Chaneques meistern, um unsere Mission zu erfüllen. Mit einem Mix aus Lemmings-Strategie und Vikings-Geschicklichkeit erwartet dich ein episches Gameplay, das dich bis zur letzten Sekunde in Atem halten wird. Komm mit auf diese spannungsgeladene Reise, während wir die Geheimnisse von Chaneques enthüllen und uns in ein unvergessliches Retro-Gaming-Abenteuer stürzen!Chaneques #2: Extreme Teamworking (RetroPlay/Amiga Freeware)Eine rasante Achterbahn für Frustresistente! Markus und Dennis kämpfen verzweifelt gegen die Zeit an. 50 Sekunden, um dieses hektische Level zu meistern. Trampolin oder Mausefalle? Das Team analysiert, diskutiert und kooperiert, während die Spannung steigt. In diesem mexikanischen Knobelspiel geht es um Schnelligkeit, Kombinationsgeschick und Nerven aus Stahl. Schafft das Duo die ultimative Team-Challenge oder ist die Zeit gegen sie? Tauche ein in die Retro-Welt der Chaneques und erlebe Spannung pur!Cyberpunks 2: Kybernetische Eingreiftruppe (RetroToday/Amiga AGA)Die Zukunft ist bunt und gefährlich! Doch wir zwei lassen uns nicht einschüchtern und ziehen als die drei CyberPunks los, um für Gerechtigkeit zu sorgen und AmigaBill aus den Fängen eines schrecklichen Monsters zu retten!