Von der Ausgabe 165 (November/Dezember 2023) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.Einige Artikel in dieser Ausgabe:Messebericht Amiga 38DemoscenePreview RoguecraftReview Brett Spiel vs Amiga version - KingmakerReview Reshoot Proxima 3Review Ooze - The EscapeReview ASM – The GameReview Aminet NewsReview Pleiades 3DReview HolidayReview Rogue Declan ZeroReview AAMPReview RastanReview Amiga Cherry KeyboardReview MediathekSpecial Datentausch wie in den 90ern - NullmodemSpecial A1222+ Teil 2Workshop Pagestream Teil 3Und natürlich noch vieles, vieles mehr.Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link: https://www.amigafuture.de/app.php/kb/index?c=13 Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.Achtung!Wir bitten alle Amiga Future Abonennten zu überprüfen ob wir die atuelle Postanschrift und email-Adresse von euch haben.Die Amiga Future wird bereits einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin bereits verpackt und verschickt. Wir brauchen deshalb Anschrifts-Änderungen bitte so bald wie möglich.Wichtig: Nachsendeanträge funktionen im Normalfall nicht bei Zeitschriften!Wir bitten auch zu überprüfen ob eventuelle Abo-Rechnungen bereits bezahlt sind. Es sind leider momentan noch viele Abo-Rechnungen unbezahlt.Heft ansehen: https://www.amigafuture.de/app.php/kb/index?c=13 Heft bestellen: https://www.amigashop.org