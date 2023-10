AROS One x86 v2.2Die neue Version von AROS One x86 enthält viele neue Funktionen, viel Software wurde aktualisiert und neue Software wurde hinzugefügt. Auch die Spiele-Sektion enthält neue Spiele.AROS One x86 v2.2 enthält das "Aros One x86" Handbuch in den Formaten PDF, GUIDE, HTM und DOC (PC-Windows).AROS One wird im DVD (ISO)-Format oder als USB-Image vertrieben. Nützlich als Live-System oder zur schnellen Installation von AROS One auf dem PC.Für das USB-Image muss die Endung entsprechend dem zu verwendenden Programm umbenannt werden, normalerweise .img. Für AROS One empfehlen wir die Verwendung des hervorragenden Rufus oder Etcher AROS One x86 v2.2 ISO DVD: Download AROS One x86 v2.2 USB Flash: Herunterladen