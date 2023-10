35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:The Train #1: Wir kapern den Nazi-Zug (RetroPlay/C64)Heute tauchen wir ein in einen C64-Klassiker, der uns mitten in die Action des Zweiten Weltkriegs katapultiert. Doch es geht hier nicht nur um simples Ballern, nein, wir übernehmen die Rolle mutiger Widerstandskämpfer, die einen Nazi-Zug kapern müssen. Eine atemberaubende Mischung aus Strategie, Fahrkünsten und Nervenkitzel erwartet uns, wenn wir unter Beschuss von Flugzeugen die Kontrolle über den Zug behalten müssen. Bereit, den Feind zu überlisten und die Mission zu erfüllen?The Train #2: Schlacht um die Brücke (RetroPlay/C64)Begleitet uns auf eine atemberaubende Reise voller Spannung und Action in "Der Zug #2 Kampf um die Brücke"! Wir steuern den Zug durch feindliches Gebiet, während wir uns einem epischen Gefecht um die Brücke stellen. In diesem Meisterwerk der Gaming-Geschichte kämpfen wir gegen die Zeit, Feinde und technische Herausforderungen, um die Mission zu erfüllen. Mit präzisem Zielen, strategischem Denken und Nerven aus Stahl navigieren wir den Zug durch Gefahren und erleben den Nervenkitzel hautnah. Können wir den Zug rechtzeitig stoppen und die Brücke einnehmen?Death by Chocolate (Retro-Snacks)Hagen und Dennis probieren wieder Retro-Snacks und diesmal gibt's Schokolade mit Schokolade an Schokolade - und dazu noch etwas Schokolade. Wohl bekomm's!The Train #3: Mit Hilfe der Resistance (RetroPlay/C64)In dieser spannungsgeladenen Folge steuern wir den Zug durch gefährliches Territorium. Mit Steam-Druck und Maschinenkraft meistern wir rückwärts und vorwärts, während wir von der Resistance unterstützt werden. Jede Entscheidung zählt, während wir Brücken überqueren, Feinde abschießen und Bilder retten. Mit atemberaubenden Details und Nostalgie sind wir mittendrin in diesem aufregenden Abenteuer. Werden wir es schaffen, den Zug und die kostbaren Gemälde sicher zu unserem Ziel zu bringen?Decathlon: Harte Probe für den Joystick (RetroPlay/Atari VCS)Hagen und Dennis stellen sich dem legendären Atari VCS Klassiker "Decathlon". Dieses Multi-Disziplin Leichtathletik-Spiel versetzt uns zurück in die Ära der Pixelhelden und spannenden Turniere. Von atemberaubenden 100-Meter-Sprints bis zum wagemutigen Hochsprung, erleben wir mit, wie die Charaktere den Joystick bis an seine Grenzen treiben. In einem Wettkampf um Ruhm und Ehre trotzen sie den Herausforderungen des Spiels – mit knallharter Action und einer Prise Nostalgie.Seltene Retro-Computer und Zubehör (Retro ausgepackt)Was kann einen Hagen wirklich schocken? Wenn ein Dennis sagt: Heute wird das Hard.400 Games in Futzelschachteln? Oder noch schlimmer 400 Zeitrschriften!?!?!Nein, es ist Hardware von Commodore (aber nicht nur) - und da sind einige wirklich seltene Dinge dabei. Nur die Flammenaufkleber fehlen irgendwie...