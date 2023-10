Wayfarer ist in der Version 6.2 für MorphOS erschienen.Änderungen:AdBlocker-Einstellungen mit drei verschiedenen Datensätzen hinzugefügtVerbesserte Suche vs. URL-Erkennung im URL-String"Paste and Go" wurde zum URL-String-Kontextmenü hinzugefügtNeue Tabs werden nun nach dem aktiven Tab hinzugefügt (kann in Einstellungen/Interface geändert werden)Es wurde eine Einstellung für den Font-Code-Pfad hinzugefügt und die Standardeinstellung für langsamere Rechner auf Simple geändert. Zuvor war diese Einstellung auf "Complex" voreingestellt, um die Behandlung von Ligaturen zu ermöglichen, was jedoch zu einer sehr schlechten Leistung bei der Bearbeitung von Text usw. führen konnte.Feinabstimmung der Handhabung des Neuzeichnens beim Bearbeiten von TextAktualisierte EasyList AdBlocker-DatenAktualisierte libwebp, um die verschiedenen aktuellen CVEs zu behebenAktualisierte Bibliotheken sqlite, nghttp2, curl und psl