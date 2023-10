WinFellow in der Version 0.5.10 veröffentlicht.



Es gibt eine neue öffentliche Version von WinFellow v0.5.10 in der GitHub-Releases-Sektion; sie war zuvor als Release Candidate 1 veröffentlicht worden.



Im Vergleich zur früheren Version 0.5.9 sind die folgenden Änderungen in diesem Build enthalten:



Neue Funktionen:

Ein nativer ARM64-Build von WinFellow wird nun als Teil des Release-Zip-Archivs bereitgestellt





Fehlerbehebungen:

Dank der Verfügbarkeit von Toni Wilens cputester konnten viele, meist CPU-bezogenen Probleme der Basistests behoben werden.



Aktualisierungen:



Code-Refactoring:

Reorganisation der Lösungsdatei

Statische Analyse/Ersetzen von benutzerdefinierten Datentypen durch C++-Typen in Standardgröße



Eine vollständige Liste der Änderungen, einschließlich kleinerer Fehlerkorrekturen, die hier nicht aufgeführt sind, finden Sie in der beigefügten Datei ChangeLog.txt.