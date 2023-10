Es hat lange gedauert, aber nun ist es endlich soweit: Reshoot Proxima 3 ist erschienen.Genauer gesagt wurde Reshoot Proxima 3 nach über vier Jahren Entwicklungsarbeit letztes Wochenende auf der Amiga 38 in Mönchengladbach veröffentlicht.Ab sofort ist nun Reshoot Proxima 3 auch in unseren Onlineshop https://www.amigashop.org/index.php?cPath=46 verfügbar.Reshoot Proxima 3 ist in folgenden Varianten erhältlich:Signature Edition (Soundtrack + Game CD)Signature Edition (Soundtrack + Game CD) plus USBPure Edition (Game CD)Digital Edition (HD-Installation Archiv Download)Soundtrack (Audio CD)Poster A1Über Reshoot Proxima 3Bereiten Sie sich auf eine pixelgesteuerte, aufregende Fahrt vor, die ihresgleichen sucht!Tauchen Sie ein in das Herz der klassischen Gaming-Nostalgie mit unserem Top-Down-Retro-Pixel-Art-Shooter für klassische Commodore-Amiga-Plattformen.Durchquere 5 atemberaubende Etappen, von der feurigen Sonne bis zu den unheimlichen Tiefen der Hölle.Machen Sie sich auf blitzschnelles, vertikal scrollendes Chaos gefasst, das Ihre Reflexe und Ihren Mut auf die Probe stellen wird.„Reshoot Proxima 3“ ist die ultimative Herausforderung für alle, die einen technisch erstaunlichen Adrenalinstoß suchen.Tauchen Sie ein in eine atemberaubende Mischung aus Gameplay-Flow, Pixelkunst und Musik.Stellen Sie sich unerbittlichen Feinden und beweisen Sie Ihren Mut in diesem knallharten Shoot-Em-Up.Sind Sie bereit, den Kosmos neu zu schreiben und den Himmel zu erobern?Merkmale:* Maßgeschneidert für Amiga AGA-Hardware* Flüssiges Gameflow-Erlebnis* 5 einzigartige Themenabschnitte* Adaptives Angriffswellendesign* nutzt den AGA-Chipsatz voll aus* 24-Bit-Farbpixelkunst* Stabile Framerate von 50 fps* 2 Schwierigkeitsstufen* Anregende Musik und Soundeffekte* Gesamter Code in Assemblersprache* Lokale und globale Highscore-Tabelle* Erhältlich als CD-ROM-Box, USB und digital* Exklusiv für Commodore Amiga A1200, A4000 und CD32* Kompatibel mit den meisten Amiga-Emulationssystemen, MISTer, A500 Mini, PPC