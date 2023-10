35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:LSL1 #6: Pillen und Puppen (RetroPlay/Amiga)Als Hauptcharaktere erkunden wir das Penthouse eines exklusiven Hotels, doch die Dinge nehmen eine unerwartete Wendung. Mit Geschick und Humor versuchen wir, unsere Reise durch das Spiel fortzusetzen. Zwischen skurrilen Dialogen und überraschenden Entwicklungen kämpfen wir uns durch, enthüllen Geheimnisse und stehen vor entscheidenden Herausforderungen. Werden wir das Rätsel lösen und die Geschichte erfolgreich meistern? Finde es heraus und begleite uns in diesem fesselnden RetroPlay-Abenteuer!LSL1 #7: Happy End (RetroPlay/Amiga)Begleite uns auf einer nervenaufreibenden Reise durch dieses klassische Retro-Abenteuer auf dem Amiga 500. Mit atemberaubender Grafik und einem unwiderstehlichen Humor entführt dich das Spiel in eine Ära voller Rätsel, Romantik und Gefahr. Erlebe, wie unser Held Larry alles daran setzt, die Herzen der Damen zu erobern, während er sich in eine verwirrende Welt stürzt, in der nichts ist, wie es scheint. Doch Vorsicht In diesem spannungsgeladenen Abenteuer lauern Gefahren an jeder Ecke, und die Entscheidungen, die wir treffen, könnten unser Schicksal besiegeln. Bist du bereit, die Geheimnisse zu enthüllen und das Happy End zu erreichen?C64-Spiele auf CD (Retro ausgepackt)Wir schauen uns mal ganz unschuldig ein paar C64 Sachen an. Erwähnt Dennis mal so schön.Und knallt dann erstmal ein paar gute, kleine Spiele raus. Nur um dann ein absolut spannendes Paket hervorzuholen. Und der Inhalt überrascht! Oder kanntest Du die C64-Spiele auf CD schon?