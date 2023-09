35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:LSL1 #4: Party in der Disco (RetroPlay/Amiga)Auf der Suche nach der Liebe und Abenteuer in der Disco. Doch zwischen flachen Witzen und peinlichen Anzügen lauert die Spannung. Wir müssen Pillen finden und Rätsel lösen, während wir auf der Tanzfläche nach der richtigen Begleitung suchen. Verlockende Angebote und geheime Gespräche halten uns auf Trab. Mit einem Schweizer Taschenmesser bewaffnet, trotzen wir den Herausforderungen und riskieren alles für die perfekte Nacht. Aber Vorsicht vor den falschen Schritten – in dieser Retro-Disko kann die Stimmung schnell kippen. Tauche ein in eine Welt voller Intrigen, Verführung und unerwarteter Wendungen!In dieser aufregenden Folge von "Leisure Suit Larry 1" auf dem Amiga erleben wir den Nervenkitzel eines nächtlichen Disco-Abenteuers. Werden wir die Liebe unseres Lebens finden oder am Ende mit leeren Händen dastehen? Schalte ein, um herauszufinden, wie unsere Entscheidungen unser Schicksal beeinflussen und ob wir die dunklen Geheimnisse der Disco enthüllen können.LSL1 #5: Hochzeitsnacht mit Hindernissen (RetroPlay/Amiga)Begleite uns auf eine nervenzerreißende Reise durch dieses Retro-Abenteuer, bei dem jede Entscheidung den Verlauf ändern kann. Inmitten der Hochzeitsvorbereitungen und chaotischen Missverständnisse werden wir in ein Labyrinth aus Intrigen und Überraschungen gezogen. Ein mysteriöses Radio, ein gestohlenes Gummi, und ein vermeintlicher Ehepartner – die Spannung steigt, während wir uns durch eine unvorhersehbare Kulisse aus luxuriösen Hotels und geheimnisvollen Aufzügen kämpfen. Doch Vorsicht ist geboten, denn unsere Reise wird von seltsamen Wendungen und unerwarteten Wendungen begleitet.onEscape: Grafik-Adventure im Escape-Room-Stil (Retro Today/Atari 800)