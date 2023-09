35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:LSL1 #2: Ken schickt mich (RetroPlay/Amiga)In "LSL1 #2 Ken schickt mich" begeben wir uns als die mutigen Charaktere auf ein Abenteuer, das hinter den Türen einer schmuddeligen Bar lauert. Die verblassten Wände und neugierigen Kakerlaken geben uns einen Vorgeschmack auf das Unheimliche, während wir uns durch dunkle Gänge kämpfen. Geheimnisse, verdächtige Nachrichten und überraschende Gegenstände fesseln unsere Aufmerksamkeit, während wir den Weg zu den VIP-Bereichen suchen. Doch Vorsicht, jede Entscheidung könnte uns in eine aufregende Wendung führen. Werden wir es schaffen, die Rätsel zu lösen und die Gefahr zu überwinden?LSL1 #3: Auf ins Casino! (RetroPlay/Amiga)In einem aufregenden Abenteuer begeben wir uns ins Casino, um unser Glück zu versuchen. Doch Vorsicht ist geboten, denn unser Geld schwindet schnell. Während wir Blackjack spielen und die Slotmaschinen ausprobieren, treffen wir auf dubiose Gestalten und verlockende Angebote. In der VIP-Lounge entfaltet sich eine spannende Begegnung, bei der unsere Entscheidungen den Verlauf der Nacht beeinflussen. Wird es uns gelingen, das große Geld zu gewinnen und vielleicht sogar eine besondere Verbindung einzugehen? Taucht ein in die Welt des Risikos und der Geheimnisse, während wir in diesem Retro-Gaming-Erlebnis alles auf eine Karte setzen.Wir bauen einen PC aus Klemmbausteinen (Bastel-Ecke)PCs selbst zusammenbauen? Haben wir schon unzählige Male gemacht. Neu ist jedoch für uns, dass wir vorher die Einzelteile auch noch zusammenbauen müssen - und zwar aus Klemmbausteinen!Wir schauen uns das iGAME Desktop Set von Pantasy an und berichten, wie gut es sich bauen lässt.