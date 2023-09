Entstanden aus einem Programmierwettbewerb im Jahr 1991 und jetzt - gerade einmal 32 Jahre später - endlich fertig: Das Grafikadventure zum kultigen Spielemagazin!1991. Ein ganz normaler Tag in der ASM-Redaktion. Du bist Chef-Redakteur Manfred "Manni" Kleimann.Du wachst an deinem Bürotisch auf und hast dein Gedächtnis verloren! Wer sind all diese fremden Menschen?Und was hat Space-Rat mit all dem zu tun?In diesem durchgeknallten Abenteuerspiel ist es DEINE Aufgabe, dem Geheimnis deiner Amnesie auf die Spur zu kommen unddeinen Kollegen und Kolleginnen immer wieder aus der Patsche zu helfen. Dabei erlebst du den alltäglichen Wahnsinn in der ASM-Redaktion.Basiert auf wahren Begebenheiten, dieses Spiel ist der Beweis!Features:- Text-/Grafik-Adventure im Stil der Klassiker wie "Die Kathedrale", "Borrowed Times" oder "Uninvited"- Entwickelt mit Unterstützung der damaligen ASM-Redakteure- 29 Räume- 4 Mini-Spiele- Highscoreliste und prozentuale Fortschrittsanzeige- Musik von Roland "Triace" VoßIn der physischen Edition enthalten:- Das Spiel auf Compact Disk (für CDTV, CD³² und Amigas mit CD-Laufwerk, enthält .iso- und .adf-Images für gängige Amiga-Emulatoren)- 20-seitiges Handbuch im Stil einer ASM von 1991 (inkl. Installationshinweisen und der turbulenten Entstehungsgeschichte)- brandneuer und exklusiver "Donald Bug"-Comic von Stefan Bayer- A3-Poster- 1 hochwertiger ASM-Holzwürfel- 3 Diskettenaufkleber (passend für 3,5"-Disketten)Systemanforderungen:- Für CDTV, CD³² und OCS/ECS-Amigas ab Kickstart 1.3- Mindestens 1 MB RAM- Tastatur und Maus benötigt, Joystick optional- läuft auf kompatiblen Amiga-Emulatoren unter Windows, Mac und Linux- empfohlen: Festplatte mit 3 MB freiem Speicher, 2 MB RAMDas Spiel ist ab sofort in folgenden Varianten erhältlich:- Boxed Edition inkl. Download-Version- Download Version