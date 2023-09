35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:09/83: Sinclair ZX Spectrum (Back in Time)Nach einem kleinen Nachschlag aus dem August schauen wir uns diesmal die Zeitschriften des September 1983 an und stoßen dabei auf den neuen Rechner aus dem Hause Sinclair: den ZX Spectrum.Solomon's Key: Action-Puzzles mit Blöcken (RetroPlay/C64)Willkommen auf unserem YouTube-Kanal! Begleitet uns, Dennis und Hagen, auf eine fesselnde Reise in die goldene Ära des Retro-Gamings. In unserem Let's Play von "Solomon's Key" für den C64 tauchen wir ein in eine Welt voller kniffliger Rätsel und kultiger 8-Bit-Herausforderungen. Taucht mit uns ein, während wir den pixeligen Wahnsinn meistern und Erinnerungen an die magische Zeit des C64 wecken. Abonniert unseren Kanal, um kein Stück Retro-Action zu verpassen! #SolomonsKey #C64 #RetroGaming #LetsPlayLSL1 #1: Leisure Suit Larry in Leftys Bar (RetroPlay/Amiga)Begleitet Dennis und Hagen, zwei wagemutige Retro-Gamer, auf ihrem YouTube-Kanal zu einer fesselnden Reise in die Welt des legendären Amiga-Spiels "Leisure Suit Larry". Taucht ein in das schillernde Ambiente der 80er Jahre, wo Larry Laffer mit seinem Charme und Witz die Grenzen des guten Geschmacks auslotet. Lasst euch von uns die besten Tipps und Tricks verraten, um in diesem amourösen Abenteuer zu überleben und die skurrilen Rätsel zu lösen. Mit humorvollen Dialogen und schrillen Neonfarben erwecken wir den Retro-Spirit zum Leben. Abonniert unseren Kanal, um keine Episode dieses unterhaltsamen Let's Plays zu verpassen und gemeinsam mit uns nostalgische Erinnerungen zu schaffen. Lasst uns zusammen in die Welt von "Leisure Suit Larry" eintauchen und den Retro-Gaming-Zauber wieder aufleben lassen!Retro-Brettspiele (Retro ausgepackt)Heute packen wir offline aus!Was das genau bedeutet? Na, daß die Kästchen rappeln!Und so packen Markus und Dennis absolute Highlight-Retro-Brettspiel-Klassiker aus.Und wiederum Ich bin mir sicher, DIE hast Du auch gespielt