ham_convert ist in der Version 1.9.2 erschienen.Änderungen:* Neue Dithering-Methode in den Amiga-Modi verfügbar: Ostromoukhov Fehlerdiffusion mit variablem Koeffizienten. Aktivieren Sie auch Serpentinen-Dithering für beste Qualität.* Sliced HAM6 wurde aktualisiert, um alle Funktionen der nicht geslicten Variante zu unterstützen, einschließlich Multithreading.* Standalone Atari 8-Bit 5-Farben- und 4-Farben-Modus (wird später erweitert).* Newtronic Video DAC 18 iff saving (experimentell) - select mode="HAM8″, palette source="Video DAC 18 - fixed 6-bit grayscale", triple/turbo triple mode, enable iff saving, selecting cie94 uses din99 instead of lab (cie94 produced gray-bleeding artefacts on skin tones).* Code-Bereinigung.