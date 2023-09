Iris wurde in der Version 1.17 Contacts Version 1.0 für MorphOS veröffentlicht.Änderungen:* Iris kommt jetzt mit einer brandneuen Kontakte-Anwendung* Im E-Mail-Viewer zeigt der graue Kreis mit den Initialen des Absenders sein Foto an, wenn Sie eines in Ihren Kontakten konfiguriert haben, einschließlich entfernter Bilder von Google Contacts oder iCloud-Kontakten. Wenn Sie auf den Kreis klicken, wird der Kontakt in der Anwendung "Kontakte" angezeigt oder das Fenster "Kontakt hinzufügen" erscheint.* Die automatische Vervollständigung von E-Mail-Adressen führt eine Suche in Ihren Kontakten durch und ordnet die Ergebnisse nach Priorität.* Mit einem Rechtsklick auf eine E-Mail in der Adressleiste können Sie den zugehörigen Kontakt öffnen.* Workaround für fehlerhafte Server, die Message ID Messagesets im IMAP FETCH Befehl nicht korrekt verarbeiten* Korrekturen in der Klasse für die automatische Vervollständigung von E-Mail-Strings* Unterstützung für List-Unsubscribe MIME-Header implementiert* Optimierungen im HTML-Texteditor