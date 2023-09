35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Gamescom 2023: Zurück zu alter Größe? (Vor Ort)Die Gamescom ist wieder da und das mit einer größeren Fläche und mit mehr Ausstellern als je zuvor - so zumindest die Aussage des Veranstalters. Wir sind durch alles Hallen gegangen, haben die Stimmung aufgefangen und zeigen Euch unsere persönlichen Highlights. Und wir stellen uns die Frage: Ist die Gamescom im Jahr 2023 wirklich zurück zu alter Größe?Draconus #1: Mit Feueratem durch die Höhle (RetroPlay/Atari 800 XL) - mit @foglakeproductionBegleitet uns auf eine nervenaufreibende Reise durch dieses Retro-Spiel auf dem Atari 800 XL. Als der tapfere Draconus begeben wir uns in ein Labyrinth voller Gefahren und Geheimnisse, um unsere Heimatwelt von einem bösen Monster zu befreien. Mit Feueratem und unerschütterlichem Mut kämpfen wir uns durch Flammen und Fallen, während die spannende Musik im Hintergrund unsere Sinne schärft. Doch Vorsicht, jeder Schritt könnte unser letzter sein, denn in dieser fesselnden Welt lauern unvorhersehbare Herausforderungen und tödliche Überraschungen. Wird es uns gelingen, Draconus zu helfen, seine Welt zu retten? Taucht ein in die Nostalgie und den Nervenkitzel dieses klassischen Jump-and-Run-Abenteuers!Draconus #2: Dauerfeuer auf den Endgegner (RetroPlay/Atari 800 XL) - mit @foglakeproductionWir sind zurück und bereit für den ultimativen Showdown! Mit unserem Trainer haben wir unbegrenzte Flammen und Leben, aber Energie ist begrenzt – Spannung garantiert. Jeder Schritt zählt, während wir uns durch Herausforderungen kämpfen, und ja, wir mögen es, selbst wenn wir Cheats nutzen müssen. Doch Vorsicht, der Endgegner ist ein wahrer Albtraum, der uns bis an unsere Grenzen bringt. Mit farbenfrohen Kulissen und einem Hauch von Nostalgie geht es durch diesen actiongeladenen Level. Werden wir den Endgegner besiegen und die Geheimnisse dieses Retro-Spiels enthüllen?Bomb Jack - Beer Edition (Retro Today/Amiga)Erlebe pure Nostalgie in "Bomb Jack - Bier Edition"! Tauche ein in die Welt der Retro-Arcade mit diesem packenden Amiga-Port. Als Bomb Jack wagen wir uns durch gefährliche Level, vollgepackt mit tickenden Bomben und hinterlistigen Metallrobotern, die uns aufhalten wollen. Die atemberaubende Beer Edition bringt den Klassiker von 1984 auf ein neues Level, mit flüssiger Action, verbessertem Gameplay und einer Prise Bier-Energie.