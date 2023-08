Alinea Computer ist sehr froh den TV-Port sowie die OmniPort EX in zwei Versionen vorstellen zu dürfen. Bei den beiden Produkten handelt es sich um Porterweiterungsplatinen, die auch gut miteinander kombiniert werden können.TV-PortDer TV-Port ist eine Schnittstellenplatine für jeden Amiga 600/1200, bei dem der TV-Modulator entfernt wurde. Über den freien Platz lässt sich eine Hardware-Schnittstelle beim Amiga 600/1200 Desktop Gehäuse sauber nach außen führen. Als Schnittstellen stehen folgende Versionen zur Auswahl: 1x USB, 1 x HDMI FFC, HDMI Indivision MK2cr/MK3 oder 1x Micro-SD. Durch den mitgelieferten Befestigungsblock lässt sich der TV-Port einfach in den Amiga 600/1200 installieren.Die TV-Port kann in der Grundversion je nach Variante zwischen 9,99 Euro und 14,99 Euro erworben werden.Direktlink: https://www.amiga-shop.net/Amiga-Hardwa ... :1292.html OminPort EX und OminPort EX Vampire 2Der OmniPort EX ist eine erweiterte Version des OmniPort Multiportadapters, der verschiedene Hardware- Schnittstellen beim Amiga 1200 Desktop Gehäuse sauber über den Expansions-Port nach außen führt.- Folgende Schnittstellen werden bei der Standard-Version heraus geführt: 2x USB (USB-Karte), 1 x HDMI (IndivisonMK2cr/MK3) sowie 1x Micro-SD (SD2IDE)Direktlink: https://www.amiga-shop.net/Amiga-Hardwa ... :1293.html - Folgende Schnittstellen werden bei der Vampire 2 Version heraus geführt: 2x USB (USB-Karte), 1x HDMI (Vampire 2) sowie 1x Netzwerk (Vampire 2).Direktlink: https://www.amiga-shop.net/Amiga-Hardwa ... :1294.html Die Besonderheit der EX-Version besteht darin, dass man die Grundplatine mit einer zusätzlichen Huckepackplatine ausstatten kann. Hier stehen Platinen für 1x USB, 1x Micro-SD, 1x HDMI für Indivision MK3 oder 1x HDMI FFC mit Flachbandkabelklemmanschluss zur Verfügung. Durch den mitgelieferten Befestigungsblock lässt sich die Huckepackplatine zusammen mit der Grundplatine sehr einfach in den Amiga 1200 installieren.Um die jeweiligen Schnittstellen beim TV-Port oder OmniPort EX nutzen zu können, muss die entsprechende Hardware dafür bereits im Amiga 600/1200 installiert sein.Dazu passende Kabel und Adapter sind teilweise standardmäßig und teilweise optional vorhanden.Die OmniPort EX kann in der Grundversion ab 26,95 Euro erworben werden. Die optionalen Huckepackplatinen bewegen sich zwischen 9,99 Euro und 14,95 Euro.Die OmniPort EX Vampire 2 kann in der Grundversion ab 35,95 Euro erworben werden. Die optionalen Huckepackplatinen bewegen sich zwischen 9,99 Euro und 14,95 Euro.